ÈØÅÄ¤¬ÆÊÌÚ¤ËÉð¼Ô½¤¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿GKÃæÅç²ÂÂÀÏº¤ÎÉüµ¢¤òÈ¯É½¡Äº£µ¨²ÃÆþ¤â³«ËëÁ°¤Ë°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¡ÖÁ´ÎÏ¤òÃí¤¤¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡×

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ï10Æü¡¢ÆÊÌÚSC¤Ø°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­¤·¤Æ¤¤¤¿GKÃæÅç²ÂÂÀÏº(23)¤ÎÉüµ¢¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

ÃæÅç¤ÏÈØÅÄ¤ÎU-18¤«¤é¾ïÍÕÂç³Ø¤Ø¤È¿Ê³Ø¡£2024¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÈØÅÄ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£

¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÁ°¤Î»þÅÀ¤ÇÆÊÌÚ¤Ø¤È°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈØÅÄ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤ä¤Ã¤ÈÃå¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÆÊÌÚ¤Ç¤â½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

ÃæÅç¤ÏÎ¾¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¢¡¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ

¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÌá¤Ã¤ÆÍè¤ì¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Î¾¡Íø¤Î°Ù¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤òÃí¤¤¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡×

¢¡ÆÊÌÚSC

¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹!ÆÊÌÚSC¤ÎÁÛ¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤­Â³¤­±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×

ÈØÅÄ¤Ï6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìÀï¤ÇGKÀîÅç±Ê»Ì¤¬Éé½ý¸òÂå¡£ÂçÂ´¥ë¡¼¥­¡¼¤ÎGK¿ùËÜ¸÷´õ¤¬¶ÛµÞ½Ð¾ì¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£