TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

º£Ç¯¡¢·ºÌ³½ê¤Ç»àË´¤·¤¿¥í¥·¥¢¤ÎÈ¿ÂÎÀ©ÇÉ»ØÆ³¼Ô¥Ê¥ï¥ê¥Ì¥¤»á¤ÎºÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤ÎºÛÈ½½ê¤ÏËÜ¿ÍÉÔºß¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÂáÊá¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£

¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥â¥¹¥¯¥ï¤ÎºÛÈ½½ê¤Ï9Æü¡¢¥Ê¥ï¥ê¥Ì¥¤»á¤ÎºÊ¡¦¥æ¥ê¥¢¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²á·ãÇÉÁÈ¿¥¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡×¤È¤·¤ÆËÜ¿ÍÉÔºß¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÂáÊá¤È2¤«·î¤Î¹´ÃÖ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£

¥æ¥ê¥¢¤µ¤ó¤Ï¹ñ³°¤òµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ë¤«¡¢¿ÈÊÁ¤¬°ú¤­ÅÏ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

ºÛÈ½½ê¤Î·èÄê¤ò¼õ¤±¡¢¥æ¥ê¥¢¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó¤ÏÀïÁèÈÈºá¿Í¤À¡£Èà¤Î¤¤¤ë¤Ù¤­¾ì½ê¤Ï·ºÌ³½ê¤À¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥Ê¥ï¥ê¥Ì¥¤»á¤Ï2·î¤Ë¼ý´ÆÀè¤Î·ºÌ³½ê¤Ç»àË´¤·¡¢¥æ¥ê¥¢¤µ¤ó¤Ï¥Ê¥ï¥ê¥Ì¥¤»á¤Î³èÆ°¤ò°ú¤­·Ñ¤°°Õ»×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£