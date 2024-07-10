£Æ£Ð¥Ñー¥È¥Ê¤¬ÂçÉýÈ¿È¯¡¢£¶·î¤ÎÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¿·µ¬·ÀÌó¤¬²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿
¡¡£Æ£Ð¥Ñー¥È¥Êー<7388.T>¤¬ÂçÉýÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡££¹Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£¶·îÃ±·î¤ÎÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¿·µ¬·ÀÌó¤¬²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£¶·î¤ÎÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¿·µ¬·ÀÌó£Á£Î£Ð¡ÊÇ¯´¹»»ÊÝ¸±ÎÁ¡Ë¤¬£²£¸²¯£·£³£°£°Ëü±ß¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹â¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ëº£Ç¯£³·î¼ÂÀÓ¤ò£±²¯£´£°£°£°Ëü±ß¾å²ó¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡££´·î¤«¤éÊü±Ç¤ò³«»Ï¤·¤¿¿·£Ã£Í¤Ç¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤Ê¤É¤¬¸å²¡¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡£¶·î¤ÎÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¿·µ¬·ÀÌó£Á£Î£Ð¡ÊÇ¯´¹»»ÊÝ¸±ÎÁ¡Ë¤¬£²£¸²¯£·£³£°£°Ëü±ß¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹â¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ëº£Ç¯£³·î¼ÂÀÓ¤ò£±²¯£´£°£°£°Ëü±ß¾å²ó¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡££´·î¤«¤éÊü±Ç¤ò³«»Ï¤·¤¿¿·£Ã£Í¤Ç¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤Ê¤É¤¬¸å²¡¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS