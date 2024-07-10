µ´Â«¤Á¤Ò¤í¡¡½é´ü²»¸»¤¬¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥É²½¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®Îõ¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¼õ¤±
¡¡²Î¼ê¤Îµ´Â«¤Á¤Ò¤í¡Ê43¡Ë¤Î½é´ü4Ç¯´Ö¤Î²»¸»¤¬¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥É¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖBLACK¡¡FANTASIA¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç11·î27Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£Ç¯3·î¤Ë¤Ï½é´ü3Éôºî¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥¤¥ó¥½¥à¥Ë¥¢¡×¡¢¡ÖThis¡¡Armor¡×¡¢¡ÖSugar¡¡High¡×¤È¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿½é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»þ¤ËÏ¿²»¤µ¤ì¤¿À¸²Î¾§²»¸»¤äÌ¤¼ýÏ¿¶Ê¤Ê¤É¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¥é¥Ã¥¯½¸¤ÎÁ´4ËçÁÈ¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÈ¯Çä¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤ò¼õ¤±¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¥é¥Ã¥¯½¸¤ò¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥É¤ÇÈ¯Çä¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó¼Â¸½¤·¤¿¡£