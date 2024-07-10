¶õ¤«¤é½ÂÃ«¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤È¡Ä´í¸±¤Ê½ë¤µ Ç®Ãæ¾ÉÈÂÁ÷´µ¼Ô1½µ´Ö¤Ç9000¿ÍÄ¶ ²°Æâ¤Ç¤âÍ×Ãí°Õ °ìÊý»³±¢¤Ç¤ÏºÒ³²µé¤Î±«¤Ë¡Ä´§¿å¤ÇÎ©¤Á±ýÀ¸¤¹¤ë¼Ö¤â¡Únews23¡Û
Åçº¬¸©¾¾¹¾»Ô¤ÇÆ»Ï©¤¬´§¿å¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»³±¢ÃÏÊý¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤ËºÒ³²µé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢´ØÅì¤Ç¤Ï´í¸±¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¡¢½ÂÃ«¤Î³¹¤ò¥µ¡¼¥â¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤È¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¦¤À¤ë¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê7·î9Æü¡Önews23¡×¸á¸å11»þ¤¹¤®¤ÎÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¶õ¤«¤é½ÂÃ«¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤È¡Ä´í¸±¤Ê½ë¤µ Ç®Ãæ¾ÉÈÂÁ÷´µ¼Ô1½µ´Ö¤Ç9000¿ÍÄ¶ ²°Æâ¤Ç¤âÍ×Ãí°Õ °ìÊý»³±¢¤Ç¤ÏºÒ³²µé¤Î±«¤Ë¡Ä´§¿å¤ÇÎ©¤Á±ýÀ¸¤¹¤ë¼Ö¤â¡Únews23¡Û
Ç®Ãæ¾É 1½µ´Ö¤Ç9000¿ÍÄ¶ÈÂÁ÷¡¡Á°¤Î½µ¤«¤éÌó4ÇÜ¤ËÁý²Ã
9ÆüÌë¡¢ÅÔÆâ¤ÎÅ¸Ë¾Âæ¡£
´îÆþÍ§¹À¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯½ÂÃ«¾å¶õ229¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤¹¡£³«Êü´¶¤¬¤¢¤Ã¤ÆÉ÷¤â¤¢¤ê¡¢¾ø¤·½ë¤µ¤¬¿á¤Èô¤Ó¤Þ¤¹¤Í¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
µ¤²¹¤¬34.5ÅÙ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢¡ÖÌÔ½ëÆü¡×¤ËÇ÷¤ë½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅìµþÅÔ¿´¡£Ìë·Ê¤ò´Õ¾Þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÈÅÔ²ñ¤ÎÉ÷¡É¤ÇÎÃ¤ò¤È¤ë¿Í¤Î»Ñ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
´îÆþÍ§¹À¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¹¾ì¤Ë¤Ï¿²Å¾¤¬¤Ã¤ÆÎÃ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÌë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é·ë¹½É÷¤¬¤¢¤Ã¤ÆÎÃ¤·¤¤¤Ê¤È¡£ÆüÃæ¤ËÈæ¤Ù¤Æ²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤µ¤²¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¡ÊQ.ÃÏ¾å¤Ë¹ß¤ê¤¿¤¤¡Ë¤³¤³¤Ç¿²¤¿¤¤¤¯¤é¤¤ÎÃ¤·¤¤¡×
¤·¤«¤·¡¢½ÂÃ«¤Î³¹¤ò¥µ¡¼¥â¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
´îÆþÍ§¹À¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö½ÂÃ«¤Î³¹¤Ï¥µ¡¼¥â¥«¥á¥é¤Ç¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÀÖ¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Ö½ë¤¬¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤É¤³¤Ç¤â½ë¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¡ÊQ.¤³¤³¤Ç¤â¡Ë¤³¤³¤Ç¤â¡£¡ÊQ.·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¤â¡Ë·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¤â¡×
9Æü¤ÏÁ´¹ñ66¤ÎÃÏÅÀ¤Ç35ÅÙ°Ê¾å¤Î¡ÖÌÔ½ëÆü¡×¤Ë¡£
ºÇ¤â½ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿µÜºê¸©Æü¸þ»Ô¤Ç¤ÏºÇ¹âµ¤²¹38.5ÅÙ¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Û¤«¡¢»°½Å¸©ÈøÏÉ»Ô¤Ç¤â36.3ÅÙ¤ò´ÑÂ¬¡£
Q.¤¤ç¤¦¤Ï½ë¤¤¤Ç¤¹¤«
¡Ö¤¢¤Ä¡¼¤¤¡ª¡×
Ç®Ãæ¾É¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¿Í¤Î¿ô¤Ï¡¢7Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤Ç9105¿Í¤Ë¾å¤ê¡¢Á°¤Î½µ¤«¤é¤ª¤è¤½4ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¡×²°Æâ¤Ç¤âÇ®Ãæ¾É¤ËÃí°Õ
°Õ³°¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¡Ö²°Æâ¤Ç¤ÎÇ®Ãæ¾É¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆü¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÎ©¶è¤Ë½»¤à97ºÐ¤ÎÃËÀ¡£
Ë¬Ìä´Ç¸î»Õ
¡Ö³°¤Ï¤¹¤´¤¤½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¡©Âç¾æÉ×¡©¡×
°ì¸«¡¢¸µµ¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÎ²¹¤òÂ¬¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
Ë¬Ìä´Ç¸î»Õ
¡Ö37ÅÙ3Ê¬¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡×
ÂÎ²¹¤Ï37ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢¡ÖÇ®Ãæ¾É¡×¤Î²ÄÇ½À¤â¡£
Ë¬Ìä´Ç¸î»Õ
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡¢¤ªÇ®¡×
ÃËÀ
¡ÖÇ®¤¬¤¢¤ë¡©¡×
Ë¬Ìä´Ç¸î»Õ
¡ÖÇ®¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£È¯Ç®¤È¤Ï°ã¤¦¡×
Ë¬Ìä´Ç¸î¤ò¼õ¤±¤ëÃËÀ¤ÎÂ©»Ò¡Ê65¡Ë
¡ÖÉ½¾ð¤âÉáÄÌ¤À¤·¡¢ËÜ¿Í¤¬¡Ø½ë¤¤¡Ù¡Ø´¨¤¤¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¿Í¤À¤«¤é¡£¤³¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¡×
Åìµþ23¶è¤Ç¤Ïº£·î¤ËÆþ¤ê¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¤¬6¿Í³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á6Æü¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿3¿Í¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â70Âå¤«¤é80Âå¤Î¹âÎð¼Ô¤Ç¡¢²°Æâ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¬Ìä´Ç¸î¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¡×¡¡À¾Â¼Ä¾Ç·ÂåÉ½
¡Ö¤³¤ì¤¬¹âÎð¼Ô¤Î°ìÈÖÉÝ¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤Î¾õÂÖ¤¬Ã¯¤âÌÜ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ç¡¢Ë¬Ìä¤·¤¿¤È¤¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡¢¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Ì¿¤Ë´í¸±¤¬µÚ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¶õÄ´¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×
Ì¿¤ò¶¼¤«¤¹´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÏ°è¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢9Æü¤ÏºÒ³²µé¤ÎÂç±«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃÏ°è¤â¡£¹ß¤êÂ³¤¯±«¤ÇÆ»Ï©¤¬´§¿å¤·¤¿¡¢Åçº¬¸©¾¾¹¾»Ô¤ÎÆ»Ï©¡£É¨¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç¿å¤Ë¿»¤«¤ê¡¢É÷¤Ç»±¤âÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼«Å¾¼Ö¤ä¼Ö¤Ï¡¢´§¿å¤·¤¿Æ»Ï©¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä
µ¼Ô
¡Ö¼Ö¤¬1Âæ¡¢¥Ï¥¶¡¼¥É¥é¥ó¥×¤ò¤Ä¤±¤ÆÎ©¤Á±ýÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Q.¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡©
¡Ö¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
Q.¿å¤ÎÎÌ¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤Ã¤¿¡©
¡Ö¤¤¤ä¡¢´í¸±¤ò´¶¤¸¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
¾¾¹¾»Ô¤ä½Ð±À»Ô¤Ç¤Ï¡¢¸á¸å9»þ¤Þ¤Ç¤Î12»þ´Ö¤Ë¹ß¤Ã¤¿±«¤ÎÎÌ¤¬200¥ß¥ê¤òÄ¶¤¨¡¢´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö¤³¤Á¤éÍÊÊÉ¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¡¢¿å¤¬°î¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè¤Û¤É¤«¤é¿å¤¬¾è¤ê±Û¤¨»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤ì¤Ï¾¾¹¾»ÔÆâ¤òÎ®¤ì¤ëÈæÄÅÀî¤ÎÍÍ»Ò¡£½ù¡¹¤ËÆ»Ï©¤Ë°î¤ì»Ï¤á¡¢Àµ¸áº¢¤Ë¤ÏÎÙÀÜ¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤¬°ìÌÌ¡¢¿å¿»¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
9Æü¤Ï»³±¢¤«¤éÅìËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÇß±«Á°Àþ¤Î³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ë¡£¿·³ã¤ä½©ÅÄ¤Ê¤É¤Ç¤âÂç±«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤³ºÇ¶á¤Ç°ìÈÖ¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡£¤Ó¤·¤ç¤Ó¤·¤ç¤Ç¡¢Â¤È¤«¤â¡×
»³·Á¸©ºÇ¾åÄ®¤Ç¤Ï¡¢1»þ´Ö¤Ë61¥ß¥ê¤ÎÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢¾ÃËÉÃÄ¤¬ÅÚ¤Î¤¦¤òÀÑ¤àÍÍ»Ò¤â¡£
10Æü°Ê¹ß¤âÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ËÌÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Ç±«¤¬¹ß¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¤äºë¶Ì¤Ê¤É´ØÅì¤Ç¤Ï10Æü¤âÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¾²ÃÈË¼,
ÆÁÅç,
²ð¸î,
¶âÂ°²Ã¹©,
Êè,
Ë¬Ìä²ð¸î,
ÂçÁ¥,
¹©¾ì,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹