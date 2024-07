ウェスティン ルスツリゾートにて、旬の食材を楽しむ「北海道サマーフェア」を開催。

北海道の夏野菜やフルーツ、シーフードなど、今だけの美味しさを味わうグルメフェアです☆

ウェスティン ルスツリゾート「北海道サマーフェア」

期間:2024年7月1日(月)〜8月31日(土)

北海道の雄大な自然に囲まれたウェスティン ルスツリゾートにて、旬の時期を迎えた北海道の夏の食材を楽しむ「北海道サマーフェア」を開催。

「オールデイダイニング アトリウム」の夕食ブッフェやアラカルトメニューなどで、夏の味覚を堪能できます!

夕食ブッフェ

提供時間:17:30〜21:00 (ラストオーダー 20:30)

料金:大人 6,600円、小学生 4,620円

サマーフェア 期間限定メニュー:

・北海道産野菜のラタトゥイユ

・夏の定番赤ピーマンムースとトマトクーリー

・北海道産鮮魚のアクアパッツァ

・郄橋農園のトマト入りペスカトーレ

・厚岸産アサリのクラムチャウダー

・近郊ニンジンとコンソメジュレ 北海道産ウニ添え

・ウエスティン特製スモークサーモンのスモーブロー

【8月上旬より】北海道の旬!羊蹄メロンとトウモロコシ:

・羊蹄メロンと胡瓜のサラダ

・羊蹄メロンと生ハムのタルトレット

・羊蹄カットメロン

・茹で上げトウモロコシ ライブ

・冷製ポタージュマイス

※収穫や入荷状況により変更されるメニューもあります

北海道の食材を使ったフレンチメニューを中心に、海鮮や中華、デザートなど数々の料理をブッフェスタイルで提供する夕食ブッフェ。

夏は赤ピーマンやトマト、ナス、ズッキーニなど新鮮な野菜を沢山使った期間限定メニューが登場します!

北海道の海の幸も夏に旬を迎えるものが多く、有珠漁港のウニは7月に解禁されるほか、水温の低い北海道ではアサリも夏が一番美味しい季節です。

8月中旬には、北海道グルメの代表とも言えるトウモロコシやメロンなども、収穫に合わせ随時登場。

夏の食材をふんだんに使った料理を、ブッフェ形式で楽しめます☆

【7月限定ランチアラカルト】イバラガニと北海道産鮮魚のスープカレー (パンまたはライス付)

料金:4,700円

提供時間:11:00〜15:00

ランチアラカルトにも、限定メニューが登場します!

「イバラガニと北海道産鮮魚のスープカレー 」は、魚介の旨味を閉じ込めたマイルドなスープカレー。

たっぷりの具材と濃厚なカニの旨味が、口の中に広がります。

【7月限定ディナーアラカルト】日高産鮫カレイのシトロンコンフィー ラベンダー香る紅芋と夏野菜 (パン・サラダ付)

料金:4,200円

提供時間:15:00〜21:00

「日高産鮫カレイのシトロンコンフィー ラベンダー香る紅芋と夏野菜 」は、7月のディナーアラカルト限定メニュー。

日高産の肉厚な鮫カレイを低温調理でふっくらと焼き、夏に旬を迎えるラベンダーの香りをまとわせた華やかな一品です☆

【7月限定ディナーアラカルト】有珠漁港直送ウニのクリームパスタ (パン・サラダ付)

料金:4,200円

提供時間:15:00〜21:00

ディナーアラカルトには「有珠漁港直送ウニのクリームパスタ」も登場。

漁港から直送した、鮮度の良いウニをつかった濃厚なクリームパスタは、この時期だけの贅沢な味わいです!

アフタヌーンティー

料金:3,000円

提供時間:14:00〜17:00

月ごとにテーマの異なるスイーツを提供するアフタヌーンティーでは、7月はマンゴーなどのサマーフルーツ、8月は羊蹄メロンをテーマにしたスイーツを用意。

大きな窓と吹き抜けがある開放的な店内で、午後のひと時をゆっくりと楽しめます☆

北海道の夏野菜やフルーツ、シーフードなど、今だけの美味しさを堪能できるサマーフェア。

ウェスティン ルスツリゾート「北海道サマーフェア」は、2024年8月31日まで開催中です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ブッフェやアラカルトで夏の味覚を堪能!ウェスティン ルスツリゾート「北海道サマーフェア」 appeared first on Dtimes.