¡ÖÀ¤³¦¤Ç¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¶Ã¤¡Ä1¤Ä¤ÎÈ¢¤ï¤Ê¤Ë»Ò¥°¥Þ3Æ¬¡¡¿ÆÎ¥¤ì¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡©
¡¡Æ±¤¸¥ï¥Ê¤ËÊá¤Þ¤Ã¤¿»Ò¥°¥Þ¤¬3Æ¬¤â¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤ÇÄÁ¤·¤¤¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌ³¤Æ»ÎÄÍ§²ñ¡¡ÌçÊÌ»ÙÉô¡¡º´¡¹ÌÚ·û»ÙÉôÄ¹
¡Ö¼«Ê¬¤âÎÄÍ§²ñ¤¬Ä¹¤¤¤¬¡¢Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£À¤³¦¤Ç¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ù¥Æ¥é¥óÎÄ»Õ¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡¢Æ±¤¸¥ï¥Ê¤ËÆ±»þ¤Ë3Æ¬¡£¤¦¤Ê¤êÀ¼¤ò¾å¤²¡¢¤³¤Á¤é¤ò°Ò³Å¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤â¸«¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÏ¸µÎÄÍ§²ñ¤Ï¡¢¿ÆÎ¥¤ì¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»Ò¥°¥Þ¤Ï¿ÍÎ¤¤Ë²¼¤ê¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2024Ç¯7·î10ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë
ËÌ³¤Æ»ÎÄÍ§²ñ¡¡ÌçÊÌ»ÙÉô¡¡º´¡¹ÌÚ·û»ÙÉôÄ¹
¡Ö¼«Ê¬¤âÎÄÍ§²ñ¤¬Ä¹¤¤¤¬¡¢Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£À¤³¦¤Ç¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ù¥Æ¥é¥óÎÄ»Õ¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡¢Æ±¤¸¥ï¥Ê¤ËÆ±»þ¤Ë3Æ¬¡£¤¦¤Ê¤êÀ¼¤ò¾å¤²¡¢¤³¤Á¤é¤ò°Ò³Å¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤â¸«¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÏ¸µÎÄÍ§²ñ¤Ï¡¢¿ÆÎ¥¤ì¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»Ò¥°¥Þ¤Ï¿ÍÎ¤¤Ë²¼¤ê¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2024Ç¯7·î10ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë