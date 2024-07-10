¡ÖÀ¤³¦¤Ç¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¶Ã¤­¡Ä1¤Ä¤ÎÈ¢¤ï¤Ê¤Ë»Ò¥°¥Þ3Æ¬¡¡¿ÆÎ¥¤ì¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡©

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡Æ±¤¸¥ï¥Ê¤ËÊá¤Þ¤Ã¤¿»Ò¥°¥Þ¤¬3Æ¬¤â¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤ÇÄÁ¤·¤¤¸½¾Ý¤¬µ¯¤­¤Þ¤·¤¿¡£

ËÌ³¤Æ»ÎÄÍ§²ñ¡¡ÌçÊÌ»ÙÉô¡¡º´¡¹ÌÚ·û»ÙÉôÄ¹

¡Ö¼«Ê¬¤âÎÄÍ§²ñ¤¬Ä¹¤¤¤¬¡¢Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£À¤³¦¤Ç¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×

¡¡¥Ù¥Æ¥é¥óÎÄ»Õ¤â¶Ã¤­¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡¢Æ±¤¸¥ï¥Ê¤ËÆ±»þ¤Ë3Æ¬¡£¤¦¤Ê¤êÀ¼¤ò¾å¤²¡¢¤³¤Á¤é¤ò°Ò³Å¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤­¤â¸«¤»¤Þ¤¹¡£

¡¡ÃÏ¸µÎÄÍ§²ñ¤Ï¡¢¿ÆÎ¥¤ì¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»Ò¥°¥Þ¤Ï¿ÍÎ¤¤Ë²¼¤ê¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2024Ç¯7·î10ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë