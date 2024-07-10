アルゼンチンvsカナダ スタメン発表
[7.10 コパ・アメリカ2024準決勝](ジャイアンツ・スタジアム)
※09:00開始
<出場メンバー>
[アルゼンチン]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 3 ニコラス タギアフィコ
DF 4 ゴンサロ・モンティエル
DF 13 クリスティアン・ロメロ
DF 25 リサンドロ・マルティネス
MF 7 ロドリゴ・デ・パウル
MF 11 アンヘル・ディ・マリア
MF 20 アレクシス・マック・アリスター
MF 24 エンソ・フェルナンデス
FW 9 フリアン・アルバレス
FW 10 リオネル・メッシ
控え
GK 1 フランコ アルマニ
GK 12 ヘロニモ・ルジ
DF 2 ルーカス・マルティネス・クアルタ
DF 6 ヘルマン・ペッセージャ
DF 8 マルコス・アクーニャ
DF 19 ニコラス・オタメンディ
DF 26 ナウエル・モリーナ
MF 5 レアンドロ・パレデス
MF 14 エセキエル・パラシオス
MF 16 ジオバニ・ロ・チェルソ
MF 18 ギド・ロドリゲス
MF 21 バレンティン・カルボーニ
FW 15 ニコラス・ゴンサレス
FW 17 アレハンドロ・ガルナチョ
FW 22 ラウタロ・マルティネス
監督
スカローニリオネル
[カナダ]
先発
GK 16 マキシム クレポー
DF 2 アリスター ジョンストン
DF 13 デレク コーネリアス
DF 15 モイーズ ボンビト
DF 19 アルフォンソ・デイビス
MF 7 ステファン エウスタキオ
MF 8 イスマエル コネ
MF 14 ジェイコブ シャッフェルバーグ
MF 22 リッチー ラリア
FW 9 サイル ラリン
FW 10 ジョナサン・デイビッド
控え
GK 1 デイン セント クレア
GK 18 トーマス マクギル
DF 3 ルク デ・フジョロル
DF 4 カマル ミラー
DF 5 ジョエル ウォーターマン
DF 20 A. Ahmed
DF 26 K. Hiebert
MF 6 サミュエル・ピエッテ
MF 21 ジョナサン オソリオ
MF 24 マシュー ショワニエール
FW 11 テオ ベア
FW 12 J. Russell-Rowe
FW 23 リアム ミラー
FW 25 T. Oluwaseyi
監督
ジェシー・マーシュ
※09:00開始
<出場メンバー>
[アルゼンチン]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 3 ニコラス タギアフィコ
DF 4 ゴンサロ・モンティエル
DF 13 クリスティアン・ロメロ
DF 25 リサンドロ・マルティネス
MF 7 ロドリゴ・デ・パウル
MF 11 アンヘル・ディ・マリア
MF 20 アレクシス・マック・アリスター
FW 9 フリアン・アルバレス
FW 10 リオネル・メッシ
控え
GK 1 フランコ アルマニ
GK 12 ヘロニモ・ルジ
DF 2 ルーカス・マルティネス・クアルタ
DF 6 ヘルマン・ペッセージャ
DF 8 マルコス・アクーニャ
DF 19 ニコラス・オタメンディ
DF 26 ナウエル・モリーナ
MF 5 レアンドロ・パレデス
MF 14 エセキエル・パラシオス
MF 16 ジオバニ・ロ・チェルソ
MF 18 ギド・ロドリゲス
MF 21 バレンティン・カルボーニ
FW 15 ニコラス・ゴンサレス
FW 17 アレハンドロ・ガルナチョ
FW 22 ラウタロ・マルティネス
監督
スカローニリオネル
[カナダ]
先発
GK 16 マキシム クレポー
DF 2 アリスター ジョンストン
DF 13 デレク コーネリアス
DF 15 モイーズ ボンビト
DF 19 アルフォンソ・デイビス
MF 7 ステファン エウスタキオ
MF 8 イスマエル コネ
MF 14 ジェイコブ シャッフェルバーグ
MF 22 リッチー ラリア
FW 9 サイル ラリン
FW 10 ジョナサン・デイビッド
控え
GK 1 デイン セント クレア
GK 18 トーマス マクギル
DF 3 ルク デ・フジョロル
DF 4 カマル ミラー
DF 5 ジョエル ウォーターマン
DF 20 A. Ahmed
DF 26 K. Hiebert
MF 6 サミュエル・ピエッテ
MF 21 ジョナサン オソリオ
MF 24 マシュー ショワニエール
FW 11 テオ ベア
FW 12 J. Russell-Rowe
FW 23 リアム ミラー
FW 25 T. Oluwaseyi
監督
ジェシー・マーシュ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります