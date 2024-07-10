[7.10 コパ・アメリカ2024準決勝](ジャイアンツ・スタジアム)

※09:00開始

<出場メンバー>

[アルゼンチン]

先発

GK 23 エミリアーノ・マルティネス

DF 3 ニコラス タギアフィコ

DF 4 ゴンサロ・モンティエル

DF 13 クリスティアン・ロメロ

DF 25 リサンドロ・マルティネス

MF 7 ロドリゴ・デ・パウル

MF 11 アンヘル・ディ・マリア

MF 20 アレクシス・マック・アリスター

MF 24 エンソ・フェルナンデス

FW 9 フリアン・アルバレス

FW 10 リオネル・メッシ

控え

GK 1 フランコ アルマニ

GK 12 ヘロニモ・ルジ

DF 2 ルーカス・マルティネス・クアルタ

DF 6 ヘルマン・ペッセージャ

DF 8 マルコス・アクーニャ

DF 19 ニコラス・オタメンディ

DF 26 ナウエル・モリーナ

MF 5 レアンドロ・パレデス

MF 14 エセキエル・パラシオス

MF 16 ジオバニ・ロ・チェルソ

MF 18 ギド・ロドリゲス

MF 21 バレンティン・カルボーニ

FW 15 ニコラス・ゴンサレス

FW 17 アレハンドロ・ガルナチョ

FW 22 ラウタロ・マルティネス

監督

スカローニリオネル

[カナダ]

先発

GK 16 マキシム クレポー

DF 2 アリスター ジョンストン

DF 13 デレク コーネリアス

DF 15 モイーズ ボンビト

DF 19 アルフォンソ・デイビス

MF 7 ステファン エウスタキオ

MF 8 イスマエル コネ

MF 14 ジェイコブ シャッフェルバーグ

MF 22 リッチー ラリア

FW 9 サイル ラリン

FW 10 ジョナサン・デイビッド

控え

GK 1 デイン セント クレア

GK 18 トーマス マクギル

DF 3 ルク デ・フジョロル

DF 4 カマル ミラー

DF 5 ジョエル ウォーターマン

DF 20 A. Ahmed

DF 26 K. Hiebert

MF 6 サミュエル・ピエッテ

MF 21 ジョナサン オソリオ

MF 24 マシュー ショワニエール

FW 11 テオ ベア

FW 12 J. Russell-Rowe

FW 23 リアム ミラー

FW 25 T. Oluwaseyi

監督

ジェシー・マーシュ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります