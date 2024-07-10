ºî¶ÈÃæ¤ÎÅÉÁõ¹©¤¬½»Ì±¤ÎÍç¤äÃåÂØ¤¨»Ñ¤òÆ°²è¤Ë¡Ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÂ¾ìÅð»£¤Î¼ê¸ý¤È¥Ð¥ì¤¿¤¤Ã¤«¤±
¡¡ÅÉÁõ¹©¤ÎÃË¤Ï¡ÖÂ¾ì¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó½»Ì±¤ÎÌµËÉÈ÷¤Ê»Ñ¤òÅð»£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
·ÝÇ½³èÆ°¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤ë¥Õ¥ê¤·¤Æ½÷À¤Ë¿çÌ²Ìô°û¤Þ¤»ÎÍ¿«¡Ä¼«¾Î¡Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡×¤ÎÀµÂÎ¤È¼ê¸ý
¡¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î³°ÊÉÅÉÁõ¤Îºî¶ÈÃæ¡¢¹©»öÍÑ¤ÎÂ¾ì¤«¤é½÷À¤ÎÍç¤äÃåÂØ¤¨¤òÅð»£¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ê¼¸Ë¸©ÃöÌ¾ÀîÄ®¤Î²ñ¼Ò°÷¡¢ËÙ±ÛÍµµ®ÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤¬8Æü¡¢ÀÅª»ÑÂÖ»£±ÆÅù½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¸©·Ù¿À¸ÍËÌ½ð¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÙ±ÛÍÆµ¿¼Ô¤ÏºòÇ¯9·î¤«¤é12·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢²þ½¤¹©»öÃæ¤À¤Ã¤¿Âçºå»ÔÏ²Â®¶è¤Î10³¬·ú¤Æ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç³°ÊÉ¤ÎÅÉÁõ¤òÃ´Åö¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤ËÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿ºî¶ÈÍÑ¤Î²¾Àß¤ÎÂ¾ì¤òÍøÍÑ¤·¡¢4³¬¤«¤é10³¬¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿20¡Á40Âå¤Î½÷À6¿Í¤ÎÍç¤ä²¼Ãå»Ñ¤ò¥¹¥Þ¥Û¤ÇÆ°²è»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖËÙ±Û¤Ï¶ÐÌ³»þ´ÖÃæ¡¢ÅÉÁõ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¼¼Æâ¤¬¤Î¤¾¤±¤½¤¦¤ÊÉô²°¤òÊª¿§¡£¥«¡¼¥Æ¥ó¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿·ä´Ö¤ä¡¢¾¯¤·³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¸°¤Î¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áë¤òÃµ¤·¤ÆÅð»£¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤ÏÉô²°¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¤¿¤á¤ËÉþ¤òÃ¦¤¤¤À¤ê¡¢Íç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤ÎÆ°²è¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ã±¿È¼Ô¸þ¤±¤ä¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¸þ¤±¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤éÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿½÷À¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯°ì¿ÍÅð»£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤¯¡¢²èÁü¤òËÜ¿Í¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç³§Èó¾ï¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊÁÜºº»ö¾ðÄÌ¡Ë
¡¡ËÙ±ÛÍÆµ¿¼Ô¤Î¡ÖÂ¾ì¡×¤ò»È¤Ã¤¿ÈÈºá¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÅð»£»ö·ï¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯2·îÃæ½Ü¡¢¿À¸Í»Ô¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç½÷À¤¬¡Ö¥¹¥«¡¼¥ÈÆâ¤òÅð»£¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤¿¤á¡¢¿À¸ÍËÌ½ð¤¬Ä´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤«¤éËÙ±ÛÍÆµ¿¼Ô¤Î´ØÍ¿¤¬Éâ¾å¤·¡¢²¡¼ý¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¤«¤é½÷À¤ÎÅð»£²èÁü¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Öºî¶ÈÃæ¤ËÂ¾ì¤ò»È¤Ã¤Æ½»¤ó¤Ç¤¤¤ë½÷À¤ÎÍç¤Ê¤É¤ò¼«Ê¬¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅö½é¡¢ËÙ±Û¤ÏÆ¨Áö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤Ë¤âÁÇÄ¾¤Ë±þ¤¸¡¢Ç¤°Õ¤ÇºßÂðÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¿À¸Í¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ»Å»ö¤ÇÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡£Âçºå»ÔÆâ¤ÎÊÌ¤Î¹©»ö¸½¾ì¤Ç¤âÂ¾ì¤ò»È¤Ã¤ÆÅð»£¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎÁÜºº»ö¾ðÄÌ¡Ë
¡¡º£Ç¯4·î¤Ë¤Ïºë¶Ì¸©¤Î¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢11³¬¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤«¤éÁë¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤Ã¤Æ¶õ¤Áã¤¬¿¯Æþ¤·¡¢¸½¶â5000±ß¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÅö»þ¡¢Âçµ¬ÌÏ½¤Á¶¹©»öÃæ¤ÇÈÈ¿Í¤Ïºî¶È¤Î¤¿¤á¤ËÁÈ¤Þ¤ì¤¿Â¾ì¤òÍøÍÑ¤·¤Æ11³¬¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢ÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Æ±ÍÍ¤ÎÈï³²¤Ï¿ô½½·ï¤Ë¾å¤ë¡£
¡¡¹âÁØ³¬¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Åð»£¤ä¶õ¤ÁãÈï³²¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£