ÀÐ´Ý¿ÆóÎ®¡¢µÄÏÀ¤Ë¾¡¤Ä¥»¥ª¥ê¡¼¡ÖÍøÆÀ¤Î¤Ê¤¤µÄÏÀ¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡7·î7Æü¤ÎÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤Ç¡¢165ËüÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ2°Ì¤ËÌö¿Ê¤·¤¿ÀÐ´Ý¿Æó»á¡£ÁªµóÀïÎ¬¤ä¥Þ¥¹¥³¥ßÂÐ±þ¤Ê¤É¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï»¿ÈÝ¤¬¤ï¤«¤ì¡¢°ìÌöÁ´¹ñ¶è¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¼êÏÓ¤Ï°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÄ¹»þÂå¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÀÐ´ÝÎ®¡Ö»×¹ÍË¡¡×¤òËÜ¿Í¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ê°Ê²¼¡¢ÀÐ´Ý»á¤Î´ó¹Æ¡Ë¡£
¢¡2¿ÍÌÜ¤ÎÉû»ÔÄ¹ÁªÇ¤
¡Ö¸ý·ö²Þ¡¢¶¯¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÅÐÏ¿¼Ô26Ëü¿Í¤Î°Â·Ý¹âÅÄ»Ô¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¢¤¤¿¤«¤¿Meet¡Ýup¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ê¤É¤Ç¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£»ÔµÄ²ñ¤Ç¤ÎÅúÊÛ¤ÎÍÍ»Ò¤«¤é¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï¤½¤¦»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤â¤Á¤í¤ó»ä¤Ï¸ý·ö²Þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤¬¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï·úÀßÅª¤ÊµÄÏÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎµÄÏÀ¤Ë¤Ï¡¢»ä¤Ê¤ê¤Î¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÎã¤¬¡¢¡Öº¬µò¤Î¤¢¤ë¼çÄ¥¤ò¤¹¤ë¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÍøÆÀ¤¬¤Ê¤¤µÄÏÀ¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤ÏµÄÏÀ¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢ÃÎ¼±ÎÌ¤Ç°µÅÝ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¾ðÊó¤ò¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Á°¿¦¤Ç°ÙÂØ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÇ¯¤Ë50²ó°Ê¾å¤â¹Ö±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Ê¤«¤Ç¼«Á³¤È¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿»ÑÀª¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍøÆÀ¤Î¤Ê¤¤µÄÏÀ¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Æ»Ã¼¤Ç¥¿¥Ð¥³¤ÎµÛ¤¤³Ì¤ò¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤é¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡¡Æ»ÆÁÅª´ÑÅÀ¤«¤éÃí°Õ¤¹¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãí°Õ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¸Ä¿Í¤È¤·¤ÆÂ»¤âÆÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¾¤Ë¡¢Èþ´Ñ¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ê¤éÃí°Õ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¿µ½Å¤ÊÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±ê¾åÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°Â·Ý¹âÅÄ»Ô¤ÎµïÌ²¤êµÄ°÷¤ä×ø³åÁûÆ°¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢»ä¤¬Å°ÄìÅª¤ËµÄÏÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢µïÌ²¤êµÄ°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢µÄ²ñ¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀÇò¤ÇµÒ´ÑÅª¾Úµò¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢À¯¼£¤ÎÉåÇÔ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¹Ô°Ù¤òµêÃÆ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¯¼£ºÆ·ú¤Ë·Ò¤²¤ë¤È¤¤¤¦ÍøÆÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡»Ô¿¦°÷¤ÎÌÌÀÜ¤â·Ð¤ÆÁª¤ó¤ÀÉû»ÔÄ¹¸õÊä
¡¡×ø³åÁûÆ°¤Ç¤Ï¡¢µÄ²ñÂ¦¤¬¡Ö×ø³åÈ¯¸À¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖËÜ¿Í¤¬°Ò°µÅª¤Ê¸ÀÆ°¤À¤È´¶¤¸¤¿¤é×ø³å¤ËÅö¤¿¤ë¡×¤È¤¤¤¦·èÄêÅª¤ÊÌ·½â¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º£²ó¼è¤ê¾å¤²¤ëÉû»ÔÄ¹ÁªÇ¤°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÉé¤±¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°Â·Ý¹âÅÄ»Ô¤Ç¤ÏÁ°»ÔÄ¹¤¬Äó½Ð¤·¤¿¾òÎã²þÀµ°Æ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡Ç20Ç¯¤Ë2¿ÍÌÜ¤ÎÉû»ÔÄ¹ÏÈ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»ÔµÄ²ñ¤â»¿À®¤·¡¢»ä¤¬»ÔÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ëÁ°¤«¤é2¿ÍÌÜ¤ÎÉû»ÔÄ¹¤Î¿Í·ïÈñ¤ÎÍ½»»·×¾å¤â¾µÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÏÈ¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿»ä¤Ï¡¢ÉÙ»³¸©É¹¸«»Ô¡Ê¡Ç20Ç¯¡Ë¤ÈÂçºåÉÜ»ÍÛêÆí»Ô¡Ê¡Ç19Ç¯¡Ë¤¬¹Ô¤Ã¤¿Éû»ÔÄ¹¸øÊç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡Ç21Ç¯1·î¤«¤éÂç¼êÅ¾¿¦¥µ¥¤¥È¤Ç¸øÊç¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£µïÌ²¤êµêÃÆ¤È×ø³åÁûÆ°¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢4000¿Í°Ê¾å¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÉ¹¸«¤ä»ÍÛêÆí¤ÎÇÜ°Ê¾å¤Î¿Í¿ô¤Ç¤¹¡£¤½¤Î½ñÎàÁª¹Í¤ò»ä¼«¤é¹Ô¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢°Â·Ý¹âÅÄ»Ô¿¦°÷¤Ë¤è¤ë¥ê¥â¡¼¥ÈÌÌÀÜ¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤ÈÉû»ÔÄ¹¤Ë¤è¤ëºÇ½ªÌÌÀÜ¤ò·Ð¤Æ°ì¿Í¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ºÇ½ªÌÌÀÜ¤ËÆ±ÀÊ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÊÆÂ¼¸øÃËÉû»ÔÄ¹¤Ï°Â·Ý¹âÅÄ½Ð¿È¤Ç¡¢¹Åç¸©¾±¸¶»Ô¤ÇÉû»ÔÄ¹¤ò4Ç¯´ÖÌ³¤á¤¿¼ÂÌ³·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¡£»ÔÄ¹½¢Ç¤¸å¡¢¹Åç¸©¤ËÉû»ÔÄ¹¸õÊä¤Î¾Ò²ð¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¡¢°Â·Ý¹âÅÄ»Ô¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Êý¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢2¿ÍÌÜ¤ÎÉû»ÔÄ¹¤Ë¤Ï»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÂÐ³°Åª¤Ê³èÆ°¤Ç»Ô¤ÎÈ¯Å¸¤Ë·Ò¤¬¤ë¿ä¿ÊÌò¤È¤Ê¤ë¿Íºà¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»Ô¤òµó¤²¤ÆÁª¤ÓÈ´¤¤¤¿Êý¤ò¡¢»ÔµÄ²ñ¤ÏÇ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ç21Ç¯3·î¤ÎµÄ²ñ¤ÇÈÝ·è¤Ë²ó¤Ã¤¿»ÔµÄ¤«¤é¤Ï¡ÖºâÀ¯ÅªÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¥³¥í¥ÊÂÐºö¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°»ÔÄ¹»þÂå¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ë2¿ÍÌÜ¤ÎÉû»ÔÄ¹ÏÈ¤È¿Í·ïÈñ¤Î·×¾å¤ò¾µÇ§¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ç¤¹¡£
¢¡»ÔµÄ²ñ¤ÎÉåÇÔ¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤¹¤ë
¢¡2¿ÍÌÜ¤ÎÉû»ÔÄ¹ÁªÇ¤
¡Ö¸ý·ö²Þ¡¢¶¯¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÅÐÏ¿¼Ô26Ëü¿Í¤Î°Â·Ý¹âÅÄ»Ô¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¢¤¤¿¤«¤¿Meet¡Ýup¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ê¤É¤Ç¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£»ÔµÄ²ñ¤Ç¤ÎÅúÊÛ¤ÎÍÍ»Ò¤«¤é¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï¤½¤¦»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤â¤Á¤í¤ó»ä¤Ï¸ý·ö²Þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤¬¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï·úÀßÅª¤ÊµÄÏÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤ÏµÄÏÀ¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢ÃÎ¼±ÎÌ¤Ç°µÅÝ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¾ðÊó¤ò¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Á°¿¦¤Ç°ÙÂØ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÇ¯¤Ë50²ó°Ê¾å¤â¹Ö±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Ê¤«¤Ç¼«Á³¤È¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿»ÑÀª¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍøÆÀ¤Î¤Ê¤¤µÄÏÀ¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Æ»Ã¼¤Ç¥¿¥Ð¥³¤ÎµÛ¤¤³Ì¤ò¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤é¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡¡Æ»ÆÁÅª´ÑÅÀ¤«¤éÃí°Õ¤¹¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãí°Õ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¸Ä¿Í¤È¤·¤ÆÂ»¤âÆÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¾¤Ë¡¢Èþ´Ñ¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ê¤éÃí°Õ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¿µ½Å¤ÊÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±ê¾åÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°Â·Ý¹âÅÄ»Ô¤ÎµïÌ²¤êµÄ°÷¤ä×ø³åÁûÆ°¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢»ä¤¬Å°ÄìÅª¤ËµÄÏÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢µïÌ²¤êµÄ°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢µÄ²ñ¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀÇò¤ÇµÒ´ÑÅª¾Úµò¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢À¯¼£¤ÎÉåÇÔ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¹Ô°Ù¤òµêÃÆ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¯¼£ºÆ·ú¤Ë·Ò¤²¤ë¤È¤¤¤¦ÍøÆÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡»Ô¿¦°÷¤ÎÌÌÀÜ¤â·Ð¤ÆÁª¤ó¤ÀÉû»ÔÄ¹¸õÊä
¡¡×ø³åÁûÆ°¤Ç¤Ï¡¢µÄ²ñÂ¦¤¬¡Ö×ø³åÈ¯¸À¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖËÜ¿Í¤¬°Ò°µÅª¤Ê¸ÀÆ°¤À¤È´¶¤¸¤¿¤é×ø³å¤ËÅö¤¿¤ë¡×¤È¤¤¤¦·èÄêÅª¤ÊÌ·½â¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º£²ó¼è¤ê¾å¤²¤ëÉû»ÔÄ¹ÁªÇ¤°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÉé¤±¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°Â·Ý¹âÅÄ»Ô¤Ç¤ÏÁ°»ÔÄ¹¤¬Äó½Ð¤·¤¿¾òÎã²þÀµ°Æ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡Ç20Ç¯¤Ë2¿ÍÌÜ¤ÎÉû»ÔÄ¹ÏÈ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»ÔµÄ²ñ¤â»¿À®¤·¡¢»ä¤¬»ÔÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ëÁ°¤«¤é2¿ÍÌÜ¤ÎÉû»ÔÄ¹¤Î¿Í·ïÈñ¤ÎÍ½»»·×¾å¤â¾µÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÏÈ¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿»ä¤Ï¡¢ÉÙ»³¸©É¹¸«»Ô¡Ê¡Ç20Ç¯¡Ë¤ÈÂçºåÉÜ»ÍÛêÆí»Ô¡Ê¡Ç19Ç¯¡Ë¤¬¹Ô¤Ã¤¿Éû»ÔÄ¹¸øÊç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡Ç21Ç¯1·î¤«¤éÂç¼êÅ¾¿¦¥µ¥¤¥È¤Ç¸øÊç¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£µïÌ²¤êµêÃÆ¤È×ø³åÁûÆ°¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢4000¿Í°Ê¾å¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÉ¹¸«¤ä»ÍÛêÆí¤ÎÇÜ°Ê¾å¤Î¿Í¿ô¤Ç¤¹¡£¤½¤Î½ñÎàÁª¹Í¤ò»ä¼«¤é¹Ô¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢°Â·Ý¹âÅÄ»Ô¿¦°÷¤Ë¤è¤ë¥ê¥â¡¼¥ÈÌÌÀÜ¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤ÈÉû»ÔÄ¹¤Ë¤è¤ëºÇ½ªÌÌÀÜ¤ò·Ð¤Æ°ì¿Í¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ºÇ½ªÌÌÀÜ¤ËÆ±ÀÊ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÊÆÂ¼¸øÃËÉû»ÔÄ¹¤Ï°Â·Ý¹âÅÄ½Ð¿È¤Ç¡¢¹Åç¸©¾±¸¶»Ô¤ÇÉû»ÔÄ¹¤ò4Ç¯´ÖÌ³¤á¤¿¼ÂÌ³·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¡£»ÔÄ¹½¢Ç¤¸å¡¢¹Åç¸©¤ËÉû»ÔÄ¹¸õÊä¤Î¾Ò²ð¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¡¢°Â·Ý¹âÅÄ»Ô¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Êý¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢2¿ÍÌÜ¤ÎÉû»ÔÄ¹¤Ë¤Ï»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÂÐ³°Åª¤Ê³èÆ°¤Ç»Ô¤ÎÈ¯Å¸¤Ë·Ò¤¬¤ë¿ä¿ÊÌò¤È¤Ê¤ë¿Íºà¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»Ô¤òµó¤²¤ÆÁª¤ÓÈ´¤¤¤¿Êý¤ò¡¢»ÔµÄ²ñ¤ÏÇ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ç21Ç¯3·î¤ÎµÄ²ñ¤ÇÈÝ·è¤Ë²ó¤Ã¤¿»ÔµÄ¤«¤é¤Ï¡ÖºâÀ¯ÅªÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¥³¥í¥ÊÂÐºö¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°»ÔÄ¹»þÂå¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ë2¿ÍÌÜ¤ÎÉû»ÔÄ¹ÏÈ¤È¿Í·ïÈñ¤Î·×¾å¤ò¾µÇ§¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ç¤¹¡£
¢¡»ÔµÄ²ñ¤ÎÉåÇÔ¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤¹¤ë