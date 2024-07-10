ウェスティンホテル仙台は、「Dreaming Rainbow Afternoon Tea」を7月6日から9月13日まで販売する。

テーマは、幸運が訪れるサインともいわれるカラフルな「レインボーカラー」。平日のメニューは、レインボーチーズケーキ、キウイとパッションフルーツのロールケーキなど6種類のスイーツ、レインボーパヴェなど3種類のブレッド、レインボーサンドウィッチなどのセイボリー、JING TEA、Ronnefeldtティーセレクション、オリジナルコーヒー、など16種類のドリンク。休日は、7種類のスタンドスイーツと、宮城県栗原市産黒毛和牛のローストビーフに加え、ジャークチキンのレインボーサンドウィッチやズワイ蟹とモロヘイヤのクリームパスタなど10種類のセイボリーブッフェ、レインボーチュロスやレインボーパヴェなど11種類のスイーツ＆ブレッドブッフェ、オリジナルモクテルを含む19種類のドリンクを用意する。

場所は26階「レストラン シンフォニー」。提供時間は午後2時から5時までの120分制（最終入店は午後3時、ラストオーダーは終了20分前）。料金は平日が4,800円、土・日・祝日が6,800円。いずれもサービス料・税込。