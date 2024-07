7月12日(金)からのハッピーセットは「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」です。USJの大人気キャラクターたちが大集合しますよ。2001年に創業のテーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)」。開業から20年を過ぎた今でも、新しいアトラクションが加わるなど、大人からも子どもからも大人気です。今回のハッピーセットは、そんなUSJのキャラクターたちが勢ぞろい。人気キャラクターと一緒にワクワクの夏を楽しんでみては?

【こうらをとばそう!マリオカート】

【タマゴをあつめよう!ヨッシーのブレスレット】

【ジャングルへ飛び出そう!ドンキーコングのトロッコ】

【土管をのぞいてぼうけん!スーパー・ニンテンドー・ワールド】

【陽気におりょうり!シェフキノピオのわなげけん玉】

【だれに会えるかな?ピーチ城のルーレット】

7月12日(金)からのハッピーセット®第1弾は、マリオやドンキーコングなどのおもちゃが全6種類!USJのスーパー・ニンテンドー・ワールドにある、「スーパーマリオ・ランド」のアトラクションをモチーフにしたおもちゃです。マリオカートにこうらのディスクをセットして、横のボタンを押すと、こうらが前に飛び出します。パワーアップバンドをモチーフにした、色分けゲームのおもちゃです。フタをあけると、3色のタマゴが入っています。腕につけて上下に振りながら、ヨッシーと同じ色の穴にタマゴを入れて遊んじゃおう!2024年後半に開業予定の新エリア「ドンキーコング・カントリー」のアトラクションがモチーフ。トロッコを樽にセットして、樽の横のボタンを押すと、トロッコが勢いよく前に飛び出しますよ。トロッコは手で転がして遊ぶこともできます。「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の入口の土管がモチーフ。土管のファインダーをのぞいてボタンを押すと、土管の中の絵が変わります。「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の8枚の風景が見られる、ミニシアターおもちゃです。「スーパーマリオ・ランド」にしかいない「シェフキノピオ」をモチーフにしたおもちゃです。キノコの形のリングを上手にフライパンやヘラにひっかけて遊びましょう。ポイントは、入れたいところを上向きにすること。連続して入れられれば大成功!「スーパーマリオ・ランド」のピーチ城をモチーフにしたおもちゃです。ボタンを押すと絵がクルクルと早変わり。ピーチ姫やマリオなど4種の絵が楽しめます。クッパJr.に見つからずに、ピーチ姫やマリオに会えるかチャレンジしてみて!第2弾:7月19日(金)〜7月25日(木)第2弾は7月19日から。おさるのジョージやミニオンなどの人気キャラクターが大集合。こちらも全6種類が揃います。ハッピーセット「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」第2弾はコチラ。第3弾:7月26日(金)〜第1弾と第2弾で登場した12種類のおもちゃのうち、どれかひとつがもらえます。どのおもちゃがもらえるかは、開けてからのお楽しみです。第2弾・第3弾もぜひお楽しみに!!※画像はイメージです。※数に限りがあるため、なくなり次第終了となります。【ハッピーセット「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」】■販売期間:2024年7月12日(金)〜約4週間(予定)■種類:おもちゃ全12種※おもちゃは数に限りがあります。なくなり次第終了です。※どのおもちゃがもらえるかは、開けてからのお楽しみです。※転売または再販売その他営利目的とした購入はご遠慮ください。Minions and all related elements and indicia TM © 2024 Universal Studios. All rights reserved.© NintendoTM © Universal Studios Amblin EntertainmentCG: ® © Universal Studios and/or HarperCollins LLC. All rights reserved.TM © Universal Studios. All rights reserved. CR24-2072文・すずらん 編集・千永美