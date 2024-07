7月12日からのハッピーセット「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」。7月19日からは第2弾として、第1弾とは違ったキャラクターたちが登場します。水の中で遊べるおもちゃもあるので、プールやお風呂などでの水遊びにもぴったり。ぜひUSJのキャラクターと一緒に暑い夏を楽しんで!ハッピーセット「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」第1弾はコチラ。

【エージェントミニオンの水でっぽう】

【おさるのジョージのシャボン玉】

【ジョーズの水でっぽう】

【ガブっとキャッチ!ジュラシック・パーク T-レックス】

【かぜをおこそう!ピットクルーミニオン】

【シェイク!パーティミニオン】

7月19日(金)からのハッピーセット®第2弾は、おさるのジョージやイルミネーションのミニオンなどの人気キャラクターが全6種類7月19日(金)公開の映画『怪盗グルーのミニオン超変身』に登場するミニオンのおもちゃです。ミニオンを水の中に入れて、背中のボタンをON。水の中で手を放すとミニオンに水が入っていきます。外に取り出して背中のボタンを押すと、水が勢いよく出ますよ。水鉄砲のようにして遊んでみて。ジョージの座っているカップをはずしてシャボン玉液を入れたら準備完了! シャボン玉液にジョージが持っている赤い輪をつけて、黄色の帽子の裏側から息を吹きかけると、まるでジョージがシャボン玉で遊んでいるように見えます。ジョーズの口を水につけて、しっぽを引いて水を入れます。しっぽを押すと水が勢いよく出てきます。ジョーズと一緒に水遊びを楽しんで!ジュラシック・パークに出てくるティラノサウルス、T-レックスのおもちゃです。T-レックスのしっぽを下に押すと、あごが閉じます。周りのものをガブっとつかめるか、ぜひチャレンジしてみて。7月19日(金)公開の映画『怪盗グルーのミニオン超変身』に登場するミニオンのおもちゃです。横のボタンをすばやく押すと、プロペラが回って風がおきます。ハンディ扇風機として活用してみては?7月19日(金)公開の映画『怪盗グルーのミニオン超変身』に登場する、マラカスを持ってゴキゲンなミニオンのおもちゃです。おもちゃを上下に振ると、面白い音がピコピコっと鳴ります。キーリングがついているので、鞄などに取りつけることもできますよ。第3弾:7月26日(金)〜第1弾と第2弾で登場した12種類のおもちゃのうち、どれかひとつがもらえます。どのおもちゃがもらえるかは、開けてからのお楽しみです。今年の夏は、USJの仲間たちと一緒にお出かけしたり遊んだり。ぜひ楽しんでくださいね。※画像はイメージです。※数に限りがあるため、なくなり次第終了となります。【ハッピーセット「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」】■販売期間:2024年7月12日(金)〜約4週間(予定)■種類:おもちゃ全12種※おもちゃは数に限りがあります。なくなり次第終了です。※どのおもちゃがもらえるかは、開けてからのお楽しみです。※転売または再販売その他営利目的とした購入はご遠慮ください。Minions and all related elements and indicia TM © 2024 Universal Studios. All rights reserved.© NintendoTM © Universal Studios Amblin EntertainmentCG: ® © Universal Studios and/or HarperCollins LLC. All rights reserved.TM © Universal Studios. All rights reserved. CR24-2072文・すずらん 編集・千永美