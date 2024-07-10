¡ÖFXÅê»ñ¤Ç1200Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤È±³¤ò¸À¤¤¸½¶â265Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¡¡Web¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÃË¡Ê32¡Ë¤òÂáÊá¡Ú¹áÀî¡Û
SNS¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿½÷À¤«¤éFXÅê»ñÌ¾ÌÜ¤Ç±³¤ò¸À¤¤¡¢¸½¶â266Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢´ä¼ê¸©À¹²¬»Ô¤ÎWeb¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÃË¡Ê32¡Ë¤¬º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÏSNS¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¹áÀî¸©´Ýµµ»Ô¤Ë½»¤à½÷À¡Ê27¡Ë¤«¤é¡¢FXÅê»ñ¤Ê¤É¤òÌ¾ÌÜ¤Ë¶âÁ¬¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤í¤¦¤È¹Í¤¨¡¢µîÇ¯10·î27Æü¤´¤í¤«¤é11·î8Æü¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¸«¤»¶â¤ÎÆþ¶â¤Ë¤è¤ê1200Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¤È±³¤ò¸À¤¤¡¢5²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸½¶â265Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÃË¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£