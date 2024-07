¡Ú¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Û¥ß¥Ë¥ª¥ó¥°¥Ã¥º¤¬¤É¤Ã¤µ¤ê¡ª²Æ¤ÎÊ¡ÂÞ¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥é¥Ã¥­¡¼¥Ð¥Ã¥°¡×¤ÎÍ½Ìó»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡Á¡ª

ファストフードチェーンのモスバーガーは、2024年8月1日から映画「怪盗グルー」シリーズに登場するキャラクター、ミニオンとコラボした「サマーラッキーバッグ」を販売します。また、7月9日15時からはWEBでの事前予約を受け付けています。

数量限定なのでお早めに

今回発売する「サマーラッキーバッグ」にはお食事補助券5000円分が入っており、そこに加えてビーチタオル、レジャーシート、ポーチ、ミニうちわが入って価格は5000円です。いずれもオリジナルイラストデザインとなり、可愛いミニオンの専用袋が付いています。

また、7月9日15時から25日の期間中は、公式WEBサイトにて事前予約を受け付けています。受取期間は8月1日から10日までで、数量限定となるため必ずゲットしたい人は予約必須です。なお、店頭販売・事前予約ともに1人5個までとなります。

<「サマーラッキーバッグ」内容詳細>

・ビーチタオル

サイズは約横80×縦150僂如夏らしい配色が可愛いデザインです。

・ふわふわレジャーシート

サイズは約横140×縦95僂箸覆蠅泙后ミニオンたちとお出かけが楽しめるアイテムです。

・クリアレジャーポーチ

サイズは約横20×縦13僉潺泪7僂如海はもちろん普段使いにも万能です。

・ミニうちわ

サイズは約直径18僉△發措11.5僂如∋ち運びにちょうどいいサイズです。

気になる人はチェックしてみて。

・お食事補助券(5000円分)

500円券が10枚綴りとなります。有効期限は2024年10月31日までです。

・専用袋(紙製)

福袋は可愛い専用袋に入れてお渡しします。

※価格はすべて税込表記です。

Despicable Me 4(C)Universal City Studios LLC. All Right Reserved.

※Universal Studios Licensing LLC (ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC) との商品化契約に基づき、株式会社モスフードサービスが企画・制作した商品です。