EURO2024準決勝でフランス代表を2-1と破り、見事決勝へコマを進めたスペイン代表。先制されたものの、ラミン・ヤマルの大会最年少ゴールを含む2発で逆転勝ちを収めている。



フランス撃破の喜びの裏で、主将を務めるFWアルバロ・モラタに負傷が発生したようだ。英『Daily Mail』が伝えている。スペインチームが勝利を喜んでいたところへ、興奮したファンが乱入。警備員が取り押さえようとしたのだが、勢いよく走ってきた警備員はピッチで滑ってしまい、モラタに激突してしまったのだ。



モラタは膝を抑え、痛がっている様子。ピッチを去る際に明らかに動揺しており、スペインの祝勝は台無しになっていたと同紙は伝えている。



ケガの程度は明らかではないが、決勝にキャプテンが出場できないとなれば大きな痛手となる。





A security guard hustles onto the pitch to corral a pitch invader, only to slip and slidetackle Morata.pic.twitter.com/oakUteNGsq