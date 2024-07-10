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A security guard hustles onto the pitch to corral a pitch invader, only to slip and slidetackle Morata.pic.twitter.com/oakUteNGsq— Balls.ie (@ballsdotie) July 9, 2024