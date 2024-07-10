¡ã¸×¤ËÍã Âè74²ó¡äÄ¾¿Í¡ÊÎ°¿Í¡Ë¤é¤¬ÉÔËþ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë
¡¡°ËÆ£º»è½¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¦·î¡ÁÅÚ¡¢¸áÁ°8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤Ï11Æü¡¢Âè74²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Ä«¥É¥é¡¦110ºîÌÜ¤Î¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ï¡¢½÷ÀË¡Î§²È¤ÎÀè¶î¼Ô¤Ç¤¢¤ë»°Ê¥²Å»Ò¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ÆüËÜ½é¤Î½÷ÀÊÛ¸î»Î¤Ç¸å¤ËºÛÈ½´±¤È¤Ê¤Ã¤¿°ì¿Í¤Î½÷À¤¬¡¢º¤Æñ¤Ê»þÂå¤ËÆ»¤Ê¤Æ»¤òÀÚ¤ê³«¤¡¢¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤òµß¤¦¤¿¤á¤ËËÛÁö¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£µÓËÜ¤ÏµÈÅÄ·ÃÎ¤¹á¡£ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Î¼çÂê²Î¡Ö¤µ¤è¡¼¤Ê¤é¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¡ª¡×¤¬¥É¥é¥Þ¤òºÌ¤ê¡¢¸ì¤ê¤òÈøÌî¿¿Àé»Ò¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£°ËÆ£¤¬Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Ò¤è¤Ã¤³¡×¡Ê2017¡Ë°ÊÍè7Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ¡£¡ÊÀ¶¿å°ì¡Ë
¢§Âè15½µ¡Ö½÷Ë¼¤Ï»³¤Î¿ÀÉ´ÀÐ¤Î°Ì¡©¡×Âè74²ó¤¢¤é¤¹¤¸
¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«²ÈÄí¤ò¸Ü¤ß¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿ÆÒ»Ò¡Ê°ËÆ£¡Ë¡£Æ»ÃË¡ÊÏÂÅÄ°Ã¡Ë¤«¤é¤âÈóÆñ¤µ¤ì¡¢²ÈÂ²¤ÈÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
¿·³ã¤Ë¤Ï²ÈÂ²Á´°÷¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¸À¤¦²Ö¹¾¡Ê¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡Ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢Ä¾¿Í¡ÊÎ°¿Í¡Ë¤é»Ò¶¡¤¿¤Á¤«¤éÆÒ»Ò¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬Ê®½Ð¤¹¤ë¡£ÆÒ»Ò¤Ï¿·³ã¤Ë°ì¿Í¤Ç¹Ô¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡¢·èÃÇ¤Î»þ¤¬Ç÷¤ë¡£