¡Ø¸×¤ËÍã¡ÙÂè74ÏÃ¡¢ÆÒ»Ò¡Ê°ËÆ£º»è½¡Ë¤¬¿·³ã¤Ë°ì¿Í¤Ç¹Ô¤¯¤Ù¤¤«·èÃÇ¤Î»þ¤¬Ç÷¤ë
¡¡Ëè½µ·îÍËÆü¤«¤é¶âÍËÆü¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡ÊÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¡£7·î11ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè74ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÆÒ»Ò¡Ê°ËÆ£º»è½¡Ë¤¬¿·³ã¤Ë°ì¿Í¤Ç¹Ô¤¯¤Ù¤¤«·èÃÇ¤Î»þ¤¬Ç÷¤ë¡£
»²¹Í¡§¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¹ìË¡Î§»öÌ³½ê¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¤è¤Í¤Ï´ù¤Ë²¸¿Í¤È¤Î¼Ì¿¿¤â
¡¡Ä¾ÌÀ¡Ê»°»³Î¿µ±¡Ë¤¬¿·³ã¤Ë¤ÏÆÒ»Ò¤À¤±¤¬¹Ô¤¯¤Ù¤¤À¤È¹ð¤²¤¿Âè73ÏÃ¡£
¡¡Âè74ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢²ÈÄí¤ò¸Ü¤ß¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿ÆÒ»Ò¤¬Æ»ÃË¡ÊÏÂÅÄ°Ã¡Ë¤«¤é¤âÈóÆñ¤µ¤ì¡¢²ÈÂ²¤ÈÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£¿·³ã¤Ë¤Ï²ÈÂ²Á´°÷¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¸À¤¦²Ö¹¾¡Ê¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡Ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢Ä¾¿Í¡ÊÎ°¿Í¡Ë¤é»Ò¶¡¤¿¤Á¤«¤éÆÒ»Ò¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬Ê®½Ð¡£ÆÒ»Ò¤Ï¿·³ã¤Ë°ì¿Í¤Ç¹Ô¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡¢·èÃÇ¤Î»þ¤¬Ç÷¤ê¡Ä¡Ä¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë