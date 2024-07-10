¿·1Ëü±ß»¥¡Ö2ÈÖ·ô¡× ½ÂÂô±É°ì¤¬ÁÏÎ©¤ÎÅìµþ¾¦¹©²ñµÄ½ê¤ËÂ£Äè
¡¡½ÂÂô±É°ì¤¬¿·¤¿¤Ê´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿·1Ëü±ß»¥¤ÎµÈÖ¹æ¡Ö2¡×¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£10Æü¤«¤é°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¿·1Ëü±ß»¥¤ÎµÈÖ¹æ¡Ö2¡×
¡¡9Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¤ªÈäÏªÌÜ¼°¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤«¤éÅìµþ¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Ë¡¢¿·1Ëü±ß»¥¤Î¡Ö2ÈÖ·ô¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµÈÖ¹æ¡ÖAA000002AA¡×¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Ï¿·1Ëü±ß»¥¤Î´é¡¢½ÂÂô±É°ì¤¬ÁÏÎ©¤·¡¢½éÂå²ñÆ¬¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£Æü¶ä¤Ï¿·»æÊ¾¤Î¾ÓÁü¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÃÄÂÎ¤Ê¤É¤Ë¡¢¼ã¤¤µÈÖ¹æ¤Î¿·»æÊ¾¤òÂ£Äè¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¤â¤Î¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤º¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£½ÂÂô¤µ¤ó¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê´é¸þ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢º£¸å¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬¼¡À¤Âå¤Ë¥ì¥¬¥·¡¼¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯ÈÖ¤Ç¤¹¡×¡ÊÅìµþ¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¦¾®ÎÓ·ò²ñÆ¬¡Ë
¡¡¿·»æÊ¾¤ÎºÇ¤â¼ã¤¤µÈÖ¹æ¡Ö1¡×¤Ï¡¢3¼ïÎà¤È¤âÆü¶ä¤Î²ßÊ¾ÇîÊª´Û¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²óÂ£Äè¤µ¤ì¤¿¡Ö2ÈÖ·ô¡×¤â10Æü¤«¤é¡ÖÅì¾¦½ÂÂô¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤Ç°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë