¥¢¥ë¥«¥é¥¹½à·è¾¡¤Ø¡á½÷»Ò¤Ï¥Ñ¥ª¥ê¡¼¥Ë¤é£´¶¯¡½¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥ó¥Æ¥Ë¥¹
¡¡¡Ú¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥ó¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë»þ»ö¡Û¥Æ¥Ë¥¹¤Î¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥óÁª¼ê¸¢Âè£¹Æü¤Ï£¹Æü¡¢¥í¥ó¥É¥ó¹Ù³°¤Î¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¯¥é¥Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à¡¹·è¾¡¤Ç¡¢Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦Âè£³¥·¡¼¥É¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¢¥ë¥«¥é¥¹¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤ÏÂè£±£²¥·¡¼¥É¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥Ý¡¼¥ë¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ë£µ¡½£·¡¢£¶¡½£´¡¢£¶¡½£²¡¢£¶¡½£²¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¤¿¡£
¡¡Âè£µ¥·¡¼¥É¤Î¥À¥Ë¡¼¥ë¡¦¥á¥É¥Ù¡¼¥¸¥§¥Õ¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë¤ÏÂè£±¥·¡¼¥É¤Î¥ä¥Ë¥¯¡¦¥·¥Ê¡¼¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤ò¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎËö¤ËÇË¤Ã¤Æ½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¡¦¥Ñ¥ª¥ê¡¼¥Ë¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤¬¥¨¥Þ¡¦¥Ê¥Ð¥í¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ë£¶¡½£²¡¢£¶¡½£±¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£¥É¥Ê¡¦¥Ù¥¥Ã¥Á¡Ê¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¡Ë¤Ï»ÍÂçÂç²ñ¤Ç½é¤Î£´¶¯Æþ¤ê¡£
¡¡±«¤Ë¤è¤ê»î¹ç¿Ê¹Ô¤¬ÂçÉý¤ËÃÙ¤ì¡¢¤³¤ÎÆü¥¹¥¿¡¼¥ÈÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¼Ö¤¤¤¹ÉôÌç¤ÏÁ´»î¹ç¤¬½ç±ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡