¡ÚEURO2024½à·è¾¡¡Û(¥¢¥ê¥¢¥ó¥Ä¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê)

¥¹¥Ú¥¤¥ó 2-1(Á°È¾2-1)¥Õ¥é¥ó¥¹

<ÆÀÅÀ¼Ô>

[¥¹]¥é¥ß¥Í¡¦¥ä¥Þ¥ë(21Ê¬)¡¢¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â(25Ê¬)

[¥Õ]¥é¥ó¥À¥ë¡¦¥³¥í¡¦¥à¥¢¥Ë(8Ê¬)

<·Ù¹ð>

[¥¹]¥Ø¥¹¥¹¡¦¥Ê¥Ð¥¹(14Ê¬)¡¢¥é¥ß¥Í¡¦¥ä¥Þ¥ë(90Ê¬+1)

[¥Õ]¥ª¡¼¥ì¥ê¥¢¥ó¡¦¥Á¥å¥¢¥á¥Ë(60Ê¬)¡¢¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¦¥«¥Þ¥Ó¥ó¥¬(89Ê¬)

´Ñ½°:62,042¿Í

¨¦¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¬3Âç²ñ¤Ö¤êEURO·è¾¡¿Ê½Ð!! ¥ä¥Þ¥ëºÇÇ¯¾¯ÃÆ&¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥âÄ¶Àäµ»¹ªÃÆ¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÁ¯¤ä¤«¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø!!