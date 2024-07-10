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¢£¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡ãimase 1st Asia Tour ¡ÈShiki¡É¡ä
6.12 WED¡¡[Hong Kong] Hall 10, AsiaWorld-Expo
6.20 THU¡¡[Kuala Lumpur] Zepp Kuala Lumpur
6.23 SUN¡¡[Shanghai] PHASE LIVE HOUSE SHANGHAI ¢¨ÄÉ²Ã¸ø±é
7.16 TUE¡¡[Seoul] YES24 LIVE HALL
7.17 WED¡¡[Taipei] ZEPP NEW TAIPEI
https://sp.universal-music.co.jp/imase/asia-tour-2024/
¢£¡ãimase Hall Tour 2024 ¡ÈShiki-Sai¡É¡ä
11·î14Æü(ÌÚ)¡¡LINE CUBE SHIBUYA
11·î18Æü(·î)¡¡NHKÂçºå¥Û¡¼¥ë
11·î19Æü(²Ð)¡¡NHKÂçºå¥Û¡¼¥ë
11·î25Æü(·î)¡¡²¬Ã«¹Ýµ¡Ì¾¸Å²°¸ø²ñÆ² Âç¥Û¡¼¥ë
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