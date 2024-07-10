¡ÖÉÔÍ×¥¹¥Þ¥Û¤ò¹â³Û¤ÇÇã¤¤¼è¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ú¥Í¥Ã¥ÈÇã¼è¡Û¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë ¢ª¡ÖÆóÅÙ¤ÈÍê¤Þ¤Ê¤¤¡×¤È¸å²ù¤·¤¿¥ï¥±
¿·¤·¤¯·ÈÂÓ¤òÇã¤Ã¤¿¸å¡¢Á°¤ÎËÜÂÎ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Í¥Ã¥È¤Ç¸«¤¿¡Ö¹â³ÛººÄê³Î¼Â¡×¡Ö¶È³¦ºÇ¹âÃÍ¡×¡ÖÂ¨ÆüÆþ¶â¡×¤Ê¤É¤ÎÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤ëð¤¤Ê¸¶ç¤Ç¡¢¤È¤¢¤ë¶È¼Ô¤ËiPhone¤ÎÇã¼è¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿É®¼Ô¤ÎÍ§¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÂÎ¸³ÃÌ¤Ç¤¹¡£
Íè¤Ê¤¤ÊÖÅú
¤Þ¤µ¤«ººÄê¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£¤³¤Î¶È¼Ô¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¿ô¤Î¶ì¾ð¤¬¾ÃÈñ¼Ô¥»¥ó¥¿ー¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Í§¿Í¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÄ´¤Ù¤º¤ËÇã¼è¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢º£¤Ç¤ÏÂÐÌÌ¤Ç¤ÎÇã¼è¤Ç¤Ê¤¤¤È¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§²µÌî
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§ÅÄÃæ¤Ä¤°¤ß