STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼Ì¿¿³ÈÂç

»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶üÏ©»Ô½ÕºÎ7ÃúÌÜ¤ÎÂç·¿½ñÅ¹¤ÎÃó¼Ö¾ìÆâ¤Ç¤¹¡£

2024Ç¯7·î9Æü¸á¸å4»þ40Ê¬¤´¤í¡¢Ãó¼Ö¾ìÆâ¤òÄãÂ®¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¥ï¥´¥ó¼Ö¤¬±¦¤«¤éÊâ¤¤¤Æ¤­¤¿Êâ¹Ô¼Ô¤ÎÃËÀ­¡Ê56¡Ë¤ò¤Ï¤Í¤Þ¤·¤¿¡£

Êâ¹Ô¼Ô¤ÎÃËÀ­¤Ï¡¢¸åÆ¬Éô¤òÃÏÌÌ¤Ë¤Ö¤Ä¤±¡¢Æ¬ÉôÂÇËÐ¤ÈÉ¡¤ä¼ª¤«¤é¤Î½Ð·ì¤¬¤¢¤ê¡¢»ö¸Î¤«¤éÌó3»þ´Ö¸å¤Ë½ñÅ¹¤ÎÃæ¤ÇÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò½¾¶È°÷¤¬È¯¸«¤·ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ö¸ÎÄ¾¸å¤Ë¥ï¥´¥ó¼Ö¤ÎÃËÀ­±¿Å¾¼ê¡Ê40¡Ë¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ï¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

µßµÞÂâ¤ÏÅö½éÃËÀ­¤òÈÂÁ÷¤·¤Ê¤¤È½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃËÀ­¤Ï¤½¤Î¸åÅ¹Æâ¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£