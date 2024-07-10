Íá°á¡¢ÁðÍú¡¢¾öÉß¤¡Ä¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÇÏÂÉ÷¤Î¥Û¥Æ¥ë¤¬À¹¶·¡¡ÆüËÜ¿Í¤¬¸ÅÌ±²È¤ò²þ½¤¤·¤Æ³«¶È
º´ÌîÅ°¿´¤µ¤ó¡Ê±¦¡Ë¤ÈºÊ¤Î¥Ì¥ê¤µ¤ó¡á2023Ç¯¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ã½£¡¢º´ÌîÅ°¿´¤µ¤óÄó¶¡
¥¹¥Ú¥¤¥ó½é¤ÎÏÂÉ÷¥Û¥Æ¥ë¤¬À¹¶·¤À¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ã¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÇÀ²È¤Î¸ÅÌ±²È¤ò¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤Æ³«¶È¤·¤¿¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÏÏ¢Æü¤Û¤ÜËþ¼¼¡£¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢12ºÐ¤Î»þ¤Ë¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ã¤Ë°Ü½»¤·¤¿ºë¶Ì¸©½Ð¿È¤Îº´ÌîÅ°¿´¤µ¤ó¡£¿Íµ¤¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÏÂÉ÷¤¬ÄÁ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢º´Ìî¤µ¤ó¤Ê¤ê¤ÎÁÏ°Õ¹©É×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥Û¥Æ¥ë¶È¡¢Î¹¹Ô¶È¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î»Å»ö¤ò¹Ô¤¦KEN OFFICE¤ò·Ð±Ä¡£12ºÐ¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë°Ü½»¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢Æü·Ï´ë¶È¤ò¤Ø¤Æ¸½¿¦¡£
¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥¸¥ã¥Ý¥Í¥¹¥×¥Ã¥Á¥å¥Ô¥Î¥¹¡×¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ã½£¥½¥ë¥½¡¼¥Ê¤Ë¤¢¤ë¡£»³¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¤Î¤É¤«¤ÊÇÀÂ¼¤Ç¡¢Ìë¤ÏÀ±¤¬¤¤ì¤¤¤À¡£
¥µ¥°¥é¥À¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¤Î¤¢¤ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê»ÔÆâ¤«¤é¤Ï¼Ö¤ÇÌó2»þ´Ö¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¤Ï¤ä¤äÊØ¤¬°¤¤¤¬¡¢20Âå¤«¤é60Âå¤Þ¤Ç¤Î¥«¥Ã¥×¥ëÁØ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¡¢¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ã½£¤ÎÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼óÅÔ¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ä¡¢ÂçÀ¾ÍÎ¤ËÉâ¤«¤Ö¥¹¥Ú¥¤¥óÎÎ¥«¥Ê¥ê¥¢½ôÅç¤«¤é¤¯¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Û¤É¡£Éô²°¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Û¤ÜËþ¼¼¤À¡£º´Ìî¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤òÌÜÅª¤Ë¥½¥ë¥½¡¼¥Ê¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÀèÆü¤¤¤é¤·¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤«¤é¿·´´Àþ¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Þ¤ÇÍè¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥Ð¥¹¤È¥¿¥¯¥·¡¼¤ò¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ã½£¥½¥ë¥½¡¼¥Ê¤Î°ÌÃÖ¡áGoogle¥Þ¥Ã¥×¤è¤ê
ÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢Íá°á¤ËÃåÂØ¤¨¡¢ÁðÍú¤ËÍú¤ÂØ¤¨¤ë¡£Éô²°¤Ï¾ö¤¬Éß¤«¤ì¡¢ÉÛÃÄ¤ÇÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤¯¡£
¥È¥¤¥ì¤Ï¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥ÈÉÕ¤¤À¤¬¡¢»È¤¤Êý¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢Éô²°¤Ø°ÆÆâ¤·¤¿ºÝ¤ÎÀâÌÀ¤ÏÉ¬¿Ü¤À¡£
µÒ¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤ÏÆüËÜ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤Ë¤¢¤ë¡£¾ö¤äÍá°á¤Ê¤É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÃãÆ»¤ä½ñÆ»¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¥Û¥Æ¥ë¥¸¥ã¥Ý¥Í¥¹¥×¥Ã¥Á¥å¥Ô¥Î¥¹¤ÎµÒ¼¼¡£¾öÉß¤¤Ç¡¢Íá°á¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡áº´ÌîÅ°¿´¤µ¤óÄó¶¡
¤µ¤é¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡Ö¥Þ¥·¥¢¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ã¤Î¸ÅÌ±²È¤ò¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê·úÊª¤ÎÃæ¤ÇÆüËÜ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ã¿Í·úÃÛ²È¤ÈÆüËÜ¿Í·úÃÛ²È¤Ë¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤ÏÏÂ¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ã¿Í¤Ë¡ÈÏÂ¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÍý²ò¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÆüËÜ¿Í·úÃÛ²È¤ËÃ´Åö¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÌÚºà¤ò»È¤Ã¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê´¶¤¸¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Þ¥·¥¢¼«ÂÎ¤ÏÀÐÂ¤¤ê¤Î²È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ã¤Î·úÃÛ²È¤ÎÊý¤¬µ»½ÑÅª¤ËÆÀ°Õ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¤È¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ã¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤É¤ê¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Êº´Ìî¤µ¤ó¡Ë
¤Þ¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï´Ä¶¤ä¿¹ÎÓÊÝÁ´¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î»ÈÍÑÈæÎ¨¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¥Û¥Æ¥ë¤Î¤ªÅò¤Ï¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¥Ò¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ç®¸»¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿¹¤Ç´Ö°ú¤¤Î¤¿¤áÈ²ºÎ¤µ¤ì¤¿ÌÚ¤ò¥Á¥Ã¥×¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º´Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ã¤Ç¤Ï¿¹ÎÓ¤¬´ÉÍý¤µ¤ì¤º¡¢¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£À°È÷¤·¤Ê¤¤¤È»³²Ð»ö¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿¹ÎÓ¤òåºÎï¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼Î¤Æ¤ë¤Ï¤º¤ÎÌÚ¤òºÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤ÏÆü¾È»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢ÆÃ¤Ë²Æ¤Ï¸á¸å9»þ¤´¤í¤âÌÀ¤ë¤¤¤¿¤á¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤È¥½¡¼¥é¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤ÐÂçÈ¾¤ÎÅÅÎÏ¤¬¤Þ¤«¤Ê¤¨¤ë¤½¤¦¤À¡£¡Öº£¤Ï²¹Àô¤Å¤¯¤ê¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤Èº´Ìî¤µ¤ó¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í¤¿¤Á¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê²¹Àô¤Ë¿»¤«¤ê¡¢¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤¹¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤â¿¼¹ï¤Ê¶õ¤²ÈÌäÂê
¤¿¤À¡¢¥Û¥Æ¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡£
2020Ç¯½é¤á¤Ë¹©»ö¤ò³«»Ï¡£¤½¤Î1¥«·îÈ¾¸å¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷¤¬³ÈÂç¤·¡¢¹©»ö¤¬3¡¢4¥«·î¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º´Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢¶¦¤Ë»ö¶È¤ò¹Ô¤¦ºÊ¡¦¥Ì¥ê¤µ¤ó¤È¥Û¥Æ¥ë¤Î»ö¶È¼«ÂÎ¤òÂ³¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«Çº¤ß¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¦Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£
·ë²ÌÅª¤Ë»ö¶È·ÑÂ³¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥½¥ë¥½¡¼¥Ê¤Ê¤É¤ÎÇÀÂ¼ÃÏÂÓ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£º´Ìî¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ã¤ÎÇÀ¶È¤Ã¤Æ¡¢½ù¡¹¤Ë¿êÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Î¼ã¼Ô¤â¡¢³¹¤Ë½Ð¤Æ»Å»ö¤ò¤·»Ï¤á¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÇÀ¶ÈÃÏ°è¤¬²áÁÂ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥Þ¥·¥¢¤ÏÇÀ²È¤Î¿Í¤¬Êë¤é¤¹²È¤Ê¤Î¤Ç¡¢²áÁÂ²½¤¹¤ë¤ÈÃ¯¤Ë¤â½»¤Þ¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢²°º¬¤äÊÉ¤¬Êø¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥·¥¢¤â¤¢¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎºÊ¤â¥½¥ë¥½¡¼¥Ê¤ÎÇÀ²È½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¡¢2¿Í¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤ÆºÆÀ¸²½¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
ÏÂÉ÷¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Þ¥·¥¢¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈºÊ¡¦¥Ì¥ê¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥·¥¢¤Ï»þÂå¤´¤È¤ËÁýÃÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ì¥ê¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤Î¥Þ¥·¥¢¤âºÇ¤â¸Å¤¤ÉôÊ¬¤Ï1131Ç¯¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Âå¡¹Âç¤¤¯¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢1970Ç¯Âå¤«¤é¶õ¤²È¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£50Ç¯¶á¤¯Ã¯¤â½»¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÅÅµ¤¤ä¿å¤Î¹©»ö¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ²õ¤ì¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Æ¤â¤É¤«¤·¤¤¡£
ÇÑµõÀ£Á°¤Î¥Þ¥·¥¢¤ò³èÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥½¥ë¥½¡¼¥Ê¤Î³¹¤ò³èÈ¯¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤³¤ÇÌÜ¤òÉÕ¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥°¥ê¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤À¤Ã¤¿¡£ÇÀÂ¼¤Ê¤É¤ÇµÙ²Ë¤ò²á¤´¤¹Î¹¹Ô¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ã¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅªÀ¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤³¤ÇÅÁÅýÅª¤Ê¥Þ¥·¥¢¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥Û¥Æ¥ë¹½ÁÛ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ã¤Î¸ÅÌ±²È¡Ê¥Þ¥·¥¢¡Ë¤ò¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¥¸¥ã¥Ý¥Í¥¹¥×¥Ã¥Á¥å¥Ô¥Î¥¹¤Î³°´Ñ¡áº´ÌîÅ°¿´¤µ¤óÄó¶¡
º´Ìî¤µ¤ó¤Ïº£¤«¤é34Ç¯Á°¡¢12ºÐ¤Î»þ¤Ë¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ã½£¥½¥ë¥½¡¼¥Ê¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¤¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤Ç¥í¥Þ¥Í¥¹¥¯Èþ½Ñ¤òÀì¹¶¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¿Æ¤¬¡¢¥½¥ë¥½¡¼¥Ê¤Ë¤¢¤ëÊÉ²è¤¬¹¥¤¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ç°Ü½»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ã½£¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤È¥«¥¿¥é¥ó¸ì¤¬¸øÍÑ¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆÃ¤ËÇÀÂ¼ÃÏÂÓ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¥«¥¿¥é¥ó¸ì¿Í¸ý¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¡£¤·¤«¤·º´Ìî°ì²È¤Ï¥½¥ë¥½¡¼¥Ê¤¬¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ã½£¤Ë¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤é¤º¡¢¥«¥¿¥é¥ó¸ì¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤â°Ü½»¸å¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤À¤±¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Æü¾ï¤ÇÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Î90¡ó¤Ï¥«¥¿¥é¥ó¸ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¥«¥¿¥é¥ó¸ì¤Ê¤ó¤À¡ª¡Ù¤È²ÈÂ²¤Ç¶Ã¤¤¤Æ¡¢Æó¤Ä¤Î¸À¸ì¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£º´Ìî¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
º´Ìî¤µ¤ó¤Ï¸½ÃÏ¤Î³Ø¹»¤ËÅ¾Æþ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÌîµå¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿º´Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢»ý»²¤·¤¿¥°¥í¡¼¥Ö¤ä¥Ð¥Ã¥È¤òÍ§Ã£¤ËÅÏ¤·¤Æ¡¢Ìîµå¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤ËÀº¤ò¤À¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤ÏÌîµå¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾å¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊFC¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¶¯¤¯¡¢Ìîµå¥Ö¡¼¥à¤¬³Ø¹»¤Ç¹¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤ËÍ§¿Í¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
º´Ìî¤µ¤ó¤Ï»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¾å¤Ç¡¢¡ÈÆüËÜ¡É¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ËÂç¤¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤éÅö¤¿¤êÁ°¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Í§¿Í¤é¤È´Ø¤ï¤ëÃæ¤Ç¶¯¤¯¼«¿È¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ã¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ø²¶¤Ï¥«¥¿¥é¥ó¿Í¤À¡£¼«Ê¬¤ÎÊ¸²½¡¢¸À¸ì¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ã¿Í¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤«¤é¡¢»ä¤Ï¼«Ê¬¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Î¤¢¤ëÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿»þ¤Ë¡¢Áê¼ê¤ÈÂÐÅù¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Êº´Ìî¤µ¤ó¡Ë
¤½¤³¤Ç¡¢Éã¿Æ¤¬¤â¤È¤â¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ã¤ÈÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¸òÎ®¤òË¡¿Í²½¡£¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢Î¹¹ÔÂåÍýÅ¹¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤Û¤«¡¢13Ç¯Á°¤Ë¤Ï¥½¥ë¥½¡¼¥Ê¤Ç¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¥Î¥³¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜÎÁÍýÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£Äó¶¡¤·¤¿»É¤·¿È¤Ï¡¢¥½¥ë¥½¡¼¥Ê¤Î¿Í¤Ë¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤ì¤Ê¤¤¿©ºà¤À¤Ã¤¿¤¬ÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£
¤³¤¦¤¤¤¦¸÷·Ê¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢º´Ìî¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ã¤ÈÆüËÜ¤Î¿ÆÏÂÀ¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¡Ö¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ã¤Ç¤Ï°ì»þ¡¢Æü·Ï´ë¶È¤ÎÍ¶Ã×³èÆ°¤¬À¹¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ï¤â¤¦Å±Âà¤·¤¿´ë¶È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ì¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²¤½£2ÈÖÌÜ¤ËÂç¤¤¤¥¢¥Ë¥á´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢16Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Ë¬¤ì¤ë¤Î¤Ç¥Á¥±¥Ã¥ÈÆþ¼ê¤¬º¤Æñ¤Ê¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÇºÇ½é¤Ë¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ÎÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤â¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ã¤Ç¤·¤¿¡×
30Âå¡¢40Âå¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëÀ¤Âå¤¬¡¢º´Ìî¤µ¤ó¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆüËÜÊ¸²½¤ò¤µ¤é¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ÐºÑ¤ÈÊ¸²½¤¬¡¢ÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÆüËÜ¤È¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ã¤Î¸òÎ®¤ÏÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ã¤ÇËÄ¤é¤à¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î°¦¡£
Àè¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬¤Þ¤¤¤Æ¤¤¿¼ï¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ïº´Ìî¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¤µ¤é¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤¦¤·¤¿ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬ÅÔ»ÔÆ±»Î¡¢¹ñÆ±»Î¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤ò´è¾æ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡£