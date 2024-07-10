¥Æ¥ìÄ«¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼LIVE¡×½ªÎ»¡õ¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×Á´ÍËÆüÀµ¼°È¯É½¡¡ÆüÍËÈÇ3¶ÉÀ©ºî¤Ç¥¢¥Ê¤â¡Ä
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ï10Æü¡¢Ä«¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤¬10·î¤«¤éÆüÍËÆü¤ÎÄ«¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¸áÁ°5»þ50Ê¬¡Á¸áÁ°8»þ30Ê¬¡Ê°ìÉôÃÏ°è¤Ï¸áÁ°6»þ20Ê¬¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡6ÆüÉÕ¤Î¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤Ï¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼LIVE¡×¤¬9·î¤Ç½ªÎ»¤·¡¢·îÍË¤«¤éÅÚÍË¤ÎÄ«ÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤¬ÆüÍËÆü¤ÎÁáÄ«¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¡È¸åÇ¤¡É¤È¤·¤Æ¿Ê½Ð¡¢1½µ´Ö¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÍËÆü¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤¬Àµ¼°È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüÍËÈÇ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥á¡Á¥Æ¥ì¤Î3¶É¤¬¶¦Æ±À©ºî¡¢3¶É¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥á¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ï¡¢ÅÚÍËÈÇ¤Ë¤â½Ð±éÃæ¤ÎÊ¿ÀÐÄ¾Ç·¥¢¥Ê¡¢¹Ó°æÍýºé»Ò¥¢¥Ê¡¢»°»³²ì»Ò¥¢¥Ê¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÁýÅÄ¼Ó¿¥¥¢¥Ê¡¢¥á¡Á¥Æ¥ì¤Ï¾®¾¾粼²ÖºÚ¥¢¥Ê¡£
¡¡Ê¿ÀÐ¥¢¥Ê¡¢ÁýÅÄ¥¢¥Ê¡¢¾®¾¾粼¥¢¥Ê¤ÏÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼LIVE¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥ìÄ«¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüÍËÈÇ¤Ï¡Ö¤±¤µ¡¢ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢1½µ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ê½ÐÍè»ö¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¡È¤½¤Î¸å¡É¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤ÆÊóÆ»¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÎÆ°¸þ¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼èºà¤ä¥¨¥ó¥¿¥á¾ðÊó¤Ê¤É¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡¡¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Ï13Ç¯10·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£ºòÇ¯ÅÙ¡¢7»þÂæÇ¯ÅÙÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ4¡¦4¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤òµÏ¿¤·½é¤ÎÆ±»þ´ÖÂÓÌ±Êü¥È¥Ã¥×¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£À¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤â7¡¦8¡ó¤òµÏ¿¡£ÆÈ¼«¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ë»ÑÀª¤Ë¶ÉÆâ³°¤«¤é¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¹¥Ä´¤Ö¤ê¤ò¼õ¤±¡¢º£Ç¯4·î¤ËÅÚÍËÆü¤Ë¤â¿Ê½Ð¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç9Ç¯´ÖÊüÁ÷¤·¤¿TOKIO¤Î¾ëÅçÌÐ¡Ê53¡Ë¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¡Ö½µ´©¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤ÎÏÈ¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¡£Åö»þ¡¢¤³¤Î²þÊÔ¤òÆ±¶É¤â¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¡Ä¡×¤Î»ëÄ°Î¨¸þ¾å¤Ë¤è¤ëÍËÆü³ÈÂç¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼LIVE¡×¤Ï2017Ç¯10·î¤ËÅì»³µªÇ·»á¡Ê57¡Ë¤ò¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£Åö»þ¡¢Æ±¶É¤Î¸áÁ°Ãæ¤ÏÆüÍË¤À¤±¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¶õÇò¤òËä¤á¤ë¤Ù¤¯À¯¼£¤ä·ÝÇ½¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢Åì»³»á¤ÏSMILE¡½UP.¤Î¼ÒÄ¹½¢Ç¤¤ËÈ¼¤¤ºòÇ¯9·î¤Ë¹ßÈÄ¡£Ê¿ÀÐ¥¢¥Ê¤¬¸åÇ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¢¦Ê¿ÀÐÄ¾Ç·¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î½©¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÆüÍËÆü¤Î¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÍËÆü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶õµ¤´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢½µËö¤â»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤À¤¤ÎÃæ¤ÎÆ°¤¤òÅª³Î¤ËÂª¤¨¤Æ¡¢
À¤³¦¤¬¤ß¤¨¤ë"Áë"¤Î¤è¤¦¤Ë¡£ÆüÍËÆü¤âÁáµ¯¤¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤Ä«¤ò¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡¢¦µÈ²¬·ò¼¡¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ÅÚÆüÃ´Åö¡Ë¡¡¥³¥á¥ó¥È
¡¡ÆüÍË¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤âà¤½¤ÎÆüÃÎ¤ê¤¿¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¡í¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢Á¯ÅÙ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Ê¿ÀÐ¥¢¥Ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¤µ¤ï¤ä¤«¤Ç¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤â¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿©Âî¤ËÊÂ¤ó¤À¤ªÌ£Á¹½Á¤äÌÜ¶Ì¾Æ¤¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ËèÄ«Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¡¢ÆëÀ÷¤ß¤Î¤è¤¤ÈÖÁÈ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢À¿¼Â¤ËÈÖÁÈ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡¢¦ÄÅÏ²Í´°ì¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¥³¥á¥ó¥È
3¶É¹çÆ±¤Ç¡ÖÆüÍË¤¢¤µ¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¡×ÈÖÁÈ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3¶É¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤·¡¢¤«¤Ä¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ÎÎÉ¤µ¤âºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¡ÖÆüÍË¤ÎÄ«¡¢Ã¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ëÈÖÁÈ¡×¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢½Ð±é¼Ô¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡¢¦µÜËÜÍÎ»Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ê¥á¡Á¥Æ¥ì¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¡¡3¶É¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æºî¤ëÄ«¤ÎÈÖÁÈ¡ªÃÏ°è¤ÎÌÜÀþ¤âÂçÀÚ¤Ë¡¢¤è¤êÉý¹¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä»ëÅÀ¤ÇÁ´¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¡Èº£ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡É¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÆüÍËÆü¤ÎÄ«¤Ë¸«¤¿¤¤¡ª¡×¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ëÈÖÁÈ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£