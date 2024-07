肉マイスタープロデュース！ 鶴橋で50年愛されている人気串焼き店「松よし」ののれん分け店が東京初出店！（東京・新宿西口）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は新宿西口駅近くにオープンした、鶴橋で50年愛されている人気串焼き店「松よし」ののれん分けとなる、韓国系串焼店。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

鶴橋ホルモン焼肉 松よし 新宿西口店(東京・新宿西口)

2024年6月、新宿西口駅から徒歩1分ほどの場所に、鶴橋随一の串焼き店「松よし」ののれん分け店となる「鶴橋焼肉串焼き 松よし」がオープンしました。「松よし」は昭和49年創業。門外不出の秘伝のタレとオモニの笑顔で大阪鶴橋駅のガード下で愛され続けている大人気の韓国系串焼店です。今回、東京・新宿に初出店ということで、オープン早々話題を呼んでいます。

写真:お店から

運営するのは本格和食や居酒屋の飲食業態を展開し、「未来に残したい日本 継なぐプロジェクト」を推進している「東京レストランツファクトリー」。プロデュースは、肉マイスターとして飲食店のプロデュースやコンサルティングを手掛ける田辺 晋太郎氏です。田辺氏自身が「松よし」が大好きで、ずっと通っていたそうです。同店では「松よし」で出している秘伝の醤油ダレや、チョジャン、もろみ味噌ダレをオモニから直送してもらい、東京でも同じ味を楽しめるようになっています。焼肉や串焼き、刺身には田辺氏が経営する「ホルモン人生タロちゃん」と同じ仕入れで、但馬太田牛を中心に、厳選した和牛やホルモンを使っています。

昭和レトロな外観 写真:お店から

赤提灯やどこか懐かしさを感じるのれんに、入る前から期待が高まります。

居心地の良い店内 写真:お店から

昭和レトロを意識したという店舗は、親しみやすく居心地の良い雰囲気。テーブル席のほか小上がりもあり、全75席で宴会などにも使い勝手が良さそうです。席の間隔が広くとってあるのもうれしいポイント。本店では肉をカウンターで焼いて提供していますが、同店では客席で自分で焼くスタイルになっています。

牛串焼き 写真:お店から

おすすめは、1本280円〜の「牛串焼き」。備長炭を使用し、創業以来50年使われている門外不出の秘伝のタレで焼いた串焼きです。焼いて提供される大ぶりの串焼きは、同店ならではの味わい。特に「和牛串」480円や「牛ハラミ串」420円は、香ばしく噛む度にジューシーな肉の旨みが溢れ出て、ステーキとはまた違うおいしさを楽しめます。

キムチ三種盛合わせ 写真:お店から

鶴橋直送の厳選キムチ「キムチ三種盛合わせ」780円も是非注文して欲しい一品。浅漬けのキムチはほんのりと甘みがあり、辛さ控えめで肉の合間に食べると口がサッパリします。

松よしハラミ 写真:お店から

タレに漬け込んだハラミが壺に入ったまま提供される「松よしハラミ」2,380円も、柔らかく濃いめの味付けがたまらないと好評の逸品。厚みもある長くて立派なハラミを焼いてから、好みの大きさにハサミで切っていただきます。見た目のインパクトもあるので、テーブルが盛り上がること間違いなし。

炙りユッケ 写真:お店から

他にも、新鮮なホルモン刺しをチョジャンに絡めて食べる「冷やしホルモン松よし盛り」1,080円や、但馬太田牛を使った「炙りユッケ」1,280円、「厳選和牛三種盛り」2,680円など豊富なメニューが用意されています。

ドリンクにもこだわっている 写真:お店から

ドリンクは「サントリー生 大瓶」を480円というリーズナブルな価格で提供。また、「生絞りレモンサワー」480円や「黒ウーロンハイ」480円には、田辺氏が二日酔いになりにくいと愛飲する本格焼酎「二階堂」を使用しています。

焼肉屋として楽しむのはもちろん、刺し盛りとアルコールで一杯など、ゼロ次会や二次会など酒場としても使い勝手の良い新店。土曜日は14時から、日曜日は12時から営業しているので、昼飲みにも持ってこいです。鮮度の良いこだわりの肉を使った鶴橋の老舗の味を、新宿で体験してみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

和牛赤身串やミノ串などの串焼きも充実 出典:岩谷貴美さん

『肉マイスターとしてメディアでも活躍されている田辺晋太郎氏のプロデュースで、田辺氏が大阪で通い続け、惚れ込んだ「松よし」の秘伝の醤油タレやチョジャン、もろみ味噌タレが新宿で味わえます。

秘伝のもろみ味噌タレは、お通しのキャベツだけでなく、お肉やホルモンにつけてもとっても美味!

名物の「冷やしホルモン松よし盛り」は黒センマイ、コブクロ、ミミガーなどなどプリプリコリコリ食感にチョジャンが好相性。

焼肉だけでなく、和牛赤身串やミノ串などの串焼きも充実だし、テーブル席だけでなくお座敷もあるので、お一人様から宴会まで様々なシーンにも対応。

お化粧が男女別々にあり、広くてきれいなのも嬉しいポイントです。

1人\5,000位で大満足できて、とってもお値打ちなので、新宿でお肉食べたくなったら絶対にオススメです』(岩谷貴美さん)

冷やしホルモン松よし盛り 写真:お店から

『いきなり最初のキャベツやサラダの量がすごいです。タレやドレッシングはやや酸味のあるタイプで美味しいです。クセになる味付けですね。ナムルやキムチも美味しいです。

串はお店の方が焼いて提供してくれますがポーションは大きく食べ答えあります。タレはやや甘めの味付け。

冷やしホルモン松よし盛りは豪華に5種類。量もですがこちらはタレが美味しい。本店でも使ってるやや酸味のある甘辛タレがたっぷりかかっておりホルモンとすごい相性がよかったです。

焼物では内臓系はまず厚切りハラミがめちゃくちゃ美味いです。サガリの部位でしたがタレとの相性が抜群。厚みもしっかりありかなりよかったです。他に頼んだ内臓系もしっかり美味しかったです。

正肉もよかったのですが個人的には内臓系が美味しかったので是非色々頼んでもらいたいです。

メニューも豊富でドリンク類も安いので1軒目として焼肉食べに行くのもいいですが2軒目利用で串とお酒だけでも十分楽しめると思います。

あまり新宿ではこういうお店がなかったので流行ると思いますよ』(yuki.unison.7さん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆鶴橋 焼肉 松よし 新宿西口店住所 : 東京都新宿区西新宿7-10-13 ガイアビル3 1FTEL : 050-5593-6754

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:佐藤明日香

The post 肉マイスタープロデュース! 鶴橋で50年愛されている人気串焼き店「松よし」ののれん分け店が東京初出店!(東京・新宿西口) first appeared on 食べログマガジン.