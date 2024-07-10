¡Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¡×¤Î¶ì¤·¤ß¡Ä¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¤«¤é¤ÎÍîº¹¤¬ÀÚ¤Ê¤¤¡ÚÀÄ½Õ¡Û
SNS¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥Í¥¿¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëcitrus¡£
ÄÅ²Æ¤Ê¤Ä¤Ê¡Ê@tunatu727¡Ë¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë´Ä¶°ÍÂ¸Ê¸»ú¡¦³¨Ê¸»ú¤ÏÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
´Å¤¤¸Æ¤Ó½Ð¤·
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë½÷»Ò¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÍÑ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍ§Ã£¤Î¤Û¤¦¡ª
¼«Ê¬¤Ï¤¿¤À¤Î¡Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Û¤¦¡×¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡© ¤¢¤È¤ÇÎÉ¤¤¤³¤È¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë
ÄÅ²Æ¤Ê¤Ä¤Ê¡Ê@tunatu727¡Ë¤µ¤ó¤Ï¤Û¤«¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¤ªÏÃ¤òÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÀ§Èó¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°úÍÑ¸µ¡§@tunatu727