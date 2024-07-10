¡Ö»ä¤Ï¹¬¤»¼Ô¤Ç¤¹¡×ËÌÅÍ¾½¡¢¥¢¥ó¥ß¥«¡õ¸Å´×ÈþÊÝ¤µ¤ó¤é¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¡ª¡Ö¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¡×¡ÖºÇ¹â¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡×
¡¡¸µ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¤¬£¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿©»ö²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡£±£³Æü¤Ë£µ£·ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëËÌÅÍ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÍ§Ã£¤Ã¤ÆÍÆñ¤¤¡¡¤¢¤È¿ôÆü¤ÇÃÂÀ¸Æü¤Ê¤Î¤ÇºòÈÕ¡¡¥¢¥ó¥ß¥«¤Á¤ã¤ó¡¡¥ß¥«¤Á¤ã¤ó¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î¥Æ¥Ç¥£¡¡¸Å´×ÈþÊÝ¤Á¤ã¤ó¡¡¤½¤·¤Æ¤ªÍ§Ã£¤Ç¿©»ö²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢É×¤Ç¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Îº´¡¹ÌÚ·ò²ð¡¢¼Â¶È²È¤Î¥»¥ª¥É¡¼¥ë¡¦¥ß¥é¡¼»á¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¢¥ó¥ß¥«É×ÉØ¡¢¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»£±£²¾¡¤Î¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¸Å´×ÈþÊÝ¤µ¤ó¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤ò¼ê¤Ë¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÎËÌÅÍ¤Ï¡ÖÈþÌ£¡Ê¤ª¤¤¡Ë¤·¤¤¶ú¥«¥Ä²°¤µ¤ó¤ÇÂç¹¥¤¤ÊÍ§Ã£¤ÈÂç¾Ð¤¤¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç»ä¤Ï¹¬¤»¼Ô¤Ç¤¹¡¡¥ß¥«¤Á¤ã¤ó¡¡¥Æ¥Ç¥£¡¡ÈþÊÝ¡¡Í§Ã£¡ÁËÜÅö¤ËÍÆñ¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÊý¡¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¡Ê¤¹¤Æ¤¡Ë¤Ê£±Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªÍ§Ã£¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖºÇ¹â¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£