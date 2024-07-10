¾®»ùÉÂ±¡¹¶·â¤Ç¥í¥·¥¢È¿ÏÀ¡¡°ÂÊÝÍý²ñ¹ç¡¢ÈóÆñÁê¼¡¤°
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¹ñÏ¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¤Ï9Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¼óÅÔ¥¡¼¥¦¤Î¾®»ùÉÂ±¡¤Ø¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¹¶·â¤ò¶¨µÄ¤¹¤ë¶ÛµÞ²ñ¹ç¤ò³«¤¤¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤äÆüÊÆ±Ñ¤Ê¤É¤¬¥í¥·¥¢¤òÁê¼¡¤¤¤ÇÈóÆñ¤¹¤ëÃæ¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥Í¥Ù¥ó¥¸¥ã¹ñÏ¢Âç»È¤Ï¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎËÉ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¥í¥·¥¢¤ËÀÕÇ¤¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¡Ö¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¾®»ùÉÂ±¡¤Î°å»Õ¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç»²²Ã¤·¡¢Éé½ý¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Èµã¤¶«¤Ó¤Ê¤¬¤éÉ¬»à¤ÇÆ¨¤²¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ù¥ó¥¸¥ã»á¤Ï¡¢¾®»ùÉÂ±¡¤«¤é2¥¥íÎ¥¤ì¤¿·³»ö»º¶È»ÜÀß¤Ø¤Î¹¶·â¤ÏÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡Ö¤â¤·¥í¥·¥¢¤Î¹¶·â¤À¤Ã¤¿¤éÉÂ±¡¤Ë¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤ÏÁ´¤Æ¡¢Âç¿Í¤â¤Û¤È¤ó¤É¤¬»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£