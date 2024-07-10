¶§°ÈÈ¡Ö¶â´òÏ·¡×¤Ï¹öÃæ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤Ç½÷¼ü¤È¡È¸òÎ®¡É¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡¡ÈÈºá¼Ô¤ò½õÄ¹¤µ¤»¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤Îºá
¡¡1968Ç¯¡¢2¿Í¤ò»¦³²¤·¡¢¿Í¼Á¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ÎÎ©¤Æ¤³¤â¤ê»ö·ï¤Þ¤Çµ¯¤³¤·¤¿¶â´òÏ·¡Ê¤¤ó¤¤í¤¦¡Ë¤Ë¡¢NHK¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÅö»þ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¼ê¶Ì¤Ë¤È¤é¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ°ÊÔ¡Ò¡Ö2¿Í»¦³²¸å¡¢Î©¤Æ¤³¤â¤ê¡×ÈÈ¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿NHK¤È¿·Ê¹¡¡¶â´òÏ·»ö·ï¤ò½ä¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¤¤¤¤²Ã¸º¤µ¡Ó¤Ç¾ÜÊó¤·¤¿¡£
¡¡ÀÅ²¬¸©·Ù¤ÎK·º»ö¤Ëº¹ÊÌÅª¤ÊÊª¸À¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¤À¤È¶â¤Ï¼çÄ¥¡£¶§°ÈÈºá¤ÎÆ°µ¡¤È¤·¤Æ¤ÏÅþÄìÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¸À¤¤Ê¬¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢NHK¤ä¿·Ê¹¤Ï¤½¤Î¸À¤¤Ê¬¤ò¿â¤ìÎ®¤¹¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢K·º»ö¤Î¡Ö¸ø³«¼Õºá¡×¤òÀ¸ÊüÁ÷¤Ç5²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¢¤ë¼ï¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢»þ¤ËÈÈºá¼Ô¤ËÉÔÍ×¤Ê¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¸µ»º·Ð¿·Ê¹µ¼Ô¤Î»°»Þ¸¼ÂÀÏº»á¤Ï¡¢Ãø½ñ¡Ø¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤Ê¤¼º¸·¹²½¤¹¤ë¤Î¤« »º·Ðµ¼Ô¼õÆñµ¡Ù¤Ç¡¢·Ù»¡Ä£»ñÎÁ¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖÈÈºá¼Ô¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÌ©Ãå¤Ö¤ê¡×¤Ï¶Ã¤¯¤Ù¤¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÌ±Â²º¹ÊÌ¡×¤òÁÊ¤¨¤ë¶â¤Ø¤ÎÆÃÊÌ°·¤¤¤ÏÂáÊá¸å¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡Ê°Ê²¼¡¢Æ±½ñ¤ò¤â¤È¤ËºÆ¹½À®¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û´Ú¹ñ¤Ç¿Íµ¤¼Ô¤È¤Ê¤ë¡Ö¶â´òÏ·¡×¡¡´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤«¤é½õÎÏ¤òÆÀ¤Æ³ø»³¤Ç¿·À¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡»ö·ïÅö»þ¤Ï¡¢Ãæ±ûÂç³Ø¤Î¶µ¼ø¤äºî²È¡¢ÊÛ¸î»Î¡¢ËÒ»Õ¡¢ºßÆüËÜÂç´ÚÌ±¹ñÌ±ÃÄ¡ÊÌ±ÃÄ¡Ë¤ÎËÜÉôÄ¹¤é¤¬¤Õ¤¸¤ß¤äÎ¹´Û¡ÊÃí¡¦¶â¤¬Î©¤Æ¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿Î¹´Û¡Ë¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¶â¤òÀâÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¶â¤Ë·Þ¹ç¤¹¤ëÅÀ¡¢¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡×¤È·Ù»¡Ä£»ñÎÁ¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂÎ¤¿¤é¤¯¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡Î¹´Û¤ÎÁ°¤Ï¡Ö»ä¤¬¶â´òÏ·¤òÀâÆÀ¤¹¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ëÌî¼¡ÇÏ¤Ç¤´¤Ã¤¿ÊÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¤¥Õ¥ë½Æ¤òÈ¯Ë¤¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¤ò¿ÈÂÎ¤Ë´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¶â¤ËÀÅ²¬¸©·Ù¤Ï¼ê¤¬½Ð¤»¤º¡¢»ö¼Â¾å¡¢¶â¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ñÎÁ¤Ë¤Ï¤³¤¦¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö21ÆüTBS¤¬¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ò¸½ÃÏ¤ØÈô¤Ð¤·¤Æ¼èºà¤·¡¢¤³¤ì¤¬ÆÃ¥À¥Í°·¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿¶â¤ÎÍ×µá¤Ë±þ¤¸¤ÆÀÅ²¬¿·Ê¹¤ÈNHK¤Îµ¼Ô¤¬²ñ¸«¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢³Æ¼Ò¤Ï¶¥¤Ã¤Æ¶õ¤«¤é¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸¡Ìä¤òÈò¤±¤Æ»³Æ»ÅÁ¤¤¤Ë¡¢µ¼Ô¤ä¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤òÂç´ÖÃÏ¶è¡ÊÉ®¼ÔÃí¡¦»ö·ï¸½¾ì¡Ë¤ËÁ÷¤ê¹þ¤à¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¸½ÃÏ±üÀôµÚ¤ÓÂç´ÖÃÏ¶è¤Ë¤Ï¡¢·Ù»¡Â¦¤Î·Ù¹ð¡¢À©¸Â¤òÌµ»ë¤·¤Æ200Ì¾°Ê¾å¡Ê±üÀôÌó100Ì¾¡¢Âç´ÖÌó120Ì¾¡Ë¤ËµÚ¤ÖÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤¬Æþ¤ê¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¼èºà¹çÀï¤ÏÁ´¤¯·ãÎõ¤ò¶Ë¤á¤¿¡£¡ÊÎ¬¡Ë¶â¤Ï23Æü¤«¤é¡Ø¿·Ê¹¤ò¸«¤»¤í¡Ù¤ÈÍ×µá¤·¡¢ÀâÆÀ¼Ô¤½¤ÎÂ¾¤«¤é¶â¤¬¿·Ê¹¤òÆþ¼ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·Ê¹µ»ö¤¬¶â¤ò¶¯¤¯»É·ã¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤Æ¸½ÃÏ¤Îµ¼Ô¤Î°úÍÈ¤²¤òÍ×µá¤·¤¿¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤³¤ì¤òÌµ»ë¤·¸½¾ì¤Ëµï»Ä¤Ã¤¿¡×
µÞ¤Ë·Ù»¡Â¦¤ËÎ©¤Ä¥á¥Ç¥£¥¢
¡¡¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¶â¤Ø¤Î¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢»öÂÖ¤Ï½ÆÃÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÊÑ¤¹¤ë¡£
¡Ö24ÆüÄ«µ¼Ô¤¬ÌÌ²ñ¤òÍ×µá¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¶â¤¬¤³¤ì¤òµñÈÝ¤·¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÂµö¤Ë¸þ¤±¤Æ°Ò³Å¼Í·â¤ò¤·¤¿¡ÊÎ¬¡ËÊóÆ»Â¦¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¡Ø·Ù»¡¤¬ÀâÆÀÂÐºö¤Ð¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼ê¤Ì¤ë¤¤¡Ù¤ÈÈóÆñ¤¹¤ë¼Ô¤â¸½¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¶â¤ÎÂáÊá¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤¿¡×
¡¡Í×¤Ï¡¢»¶¡¹¡¢¶â¤ò¡ÖÌ±Â²º¹ÊÌ¤Îµ¾À·¼Ô¡×¤È½ñ¤Î©¤Æ¤Æ»ý¤Á¾å¤²¡¢Åö»ö¼Ô¤ÎK·º»ö¤äÀ¶¿å½ðÄ¹¡¢²Ì¤Æ¤Ï¸©·ÙËÜÉôÄ¹¤Ë¤Þ¤Ç¼Õºá¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬È¯Ë¤¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö·Ù»¡¤Ï¼ê¤Ì¤ë¤¤¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£Á´¤¯¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ê¸À¤¤Áð¤À¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¸½¾ì¤Î·Ù»¡´±¤Ïµ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÌµÀáÁà¤ËÆâ¿´¤ÏÅÜ¤ê¿´Æ¬¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡·Ù»¡Ä£»ñÎÁ¤Ç¤â¡ÖNHK¤ÈÀÅ²¬¿·Ê¹¤òÈïµ¿¼Ô¤Ë²ñ¤ï¤»¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢·ãÎõ¤Ê¼èºà¶¥Áè¤¬µ¯¤¤¿¤¬¡¢Èïµ¿¼Ô¤Î¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿½¤·½Ð¤ÏÃÇ¸ÇµñÀä¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¡ÖºÇ¸å¤Ë¤Ï¿·Ê¹µ¼Ô¤ÎÆ°¤¤òÍøÍÑ¤·¤Æ²ò·è¤·¤¿·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÁ´¤¯ÇÓ½ü¤·¤Æ¡¢·Ù»¡¤Î¼«¼ç³èÆ°¤ÇÀâÆÀ¤·ÂáÊá¤¹¤ëÊýË¡¤Ï½½Ê¬¹Í¤¨¤é¤ì¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¼ÔÃÄ¤ÎÂ¸ºß¤ÏÈó¾ï¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÁí³ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤è¤Û¤Éµ¼ÔÃÄ¤Ë¤Ï¼ê¤ò¾Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
¥é¥¤¥Õ¥ëÈ¯¼Í¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿Ì±Êüµ¼Ô
¡¡ÊóÆ»µ¼Ô¤¬²ò·è¤ÎÂ¼ê¤Þ¤È¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¶â¤ÏºÛÈ½¤ÇÌ±Êü¥Æ¥ì¥Ó¤Îµ¼Ô¤«¤é¡Ö¶â¤µ¤ó¡¢¥é¥¤¥Õ¥ë¤ò¶õ¤Ë¸þ¤±¤Æ·â¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤ÈÍê¤Þ¤ì¤¿¡¢¤È¾Ú¸À¤·¡¢ÉÔËþ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£³Î¤«¤Ë¡ÖÀï¸å¾¼ÏÂ»Ë100Âç»ö·ï¡×¤Ê¤É¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¶â¤¬»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é¶õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÈ¯Ë¤¤¹¤ë±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öµ¼Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥ë½Æ¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤âÉÝµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡£Âç¤·¤¿¤â¤ó¤À¤Ê¤¢¡×¤È»Ò¶¡¿´¤Ë»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥¦¥é¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡¶â¤Ë¡Öº¹ÊÌÅªÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÈóÆñ¤µ¤ì¤¿K¤µ¤ó¤Ï¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦¤Î1Ç¯Á°¤Ë·ÙÉôÊä¤Ë¾º¿Ê¤·¡¢ÀÅ²¬Ãæ±û½ð·º»ö2²ÝË½ÎÏÃÄÁÜººÃ´Åö·¸Ä¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢Âà¿¦¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¶â¤òÂáÊá¤·¤¿º¬ÍèÁÃÉ×¡Ê¤Í¤´¤í¤ä¤¹¤ª¡Ë·ÙÉôÊä¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÏÀÅ²¬Ãæ±û½ðÄ¹¤òºÇ¸å¤ËÍ¦Âà¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó´É¤Î¸þ¤³¤¦¤«¤é¶â´òÏ·¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤¿ËÜÉôÄ¹¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©¤Ç¤Ï¸ÓÅÄ»ö·ï¤ÎÁÜºº»Ø´ø¤â·Ð¸³¡£ÂçºåÉÜ·ÙËÜÉôÄ¹¤Ë°ÛÆ°¡¢·Ù»¡´±Î½¤Î¥Ý¥¹¥È¤À¤Ã¤¿ËÉ±Ò»ÜÀßÄ£Ä¹´±¤òºÇ¸å¤ËÍ¦Âà¤·¤¿¡£
·ºÌ³½ê¤Ç¤âÆÃ¸¢¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¶â´òÏ·
¡¡¶â¤ÏÀÅ²¬ÃÏºÛ¤Ç¸øÈ½Ãæ¤Î1970Ç¯¡¢¼«¿È¤¬ÆÃÊÌ°·¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òË½Ïª¡£ÀÅ²¬·ºÌ³½ê¤Ç¶â¤¬¤¤¤¿»¨µïË¼¤«¤é¤Ï¡¢½Ð¿ÏÊñÃú¤ä¤ä¤¹¤ê¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¡¢²Ì¤Æ¤ÏÆÇÊª¤Þ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÇÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¶â¤¬¼«»¦¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤¿¿¦°÷¤¬º¹¤·Æþ¤ì¤¿¤Î¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÍ×µá¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÎÄ´ºº¤ÇË¾±ó¥ì¥ó¥º¡¢¥«¥á¥é3Âæ¡¢¹á¿å¡¢¶âµûÈ¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤â¼«¿È¤ÎË¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï½÷¼ü¤¬¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»¨µïË¼¤Ë¤ª¤ê¡¢»¶Êâ¡¢ÌÌ²ñ¤â¼«Í³¤À¤Ã¤¿¡£ÎÙ¼¼¤Î½÷¼ü¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤â¼«Í³¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤¿»ö¼Â¡£¤Û¤«¤Ë¤âÈà¤Ï¹¥¤ß¤Î½÷¼ü¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¿çÌ²Ìô¤òº®Æþ¤µ¤»¤¿Å¹²°Êª¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤ÆºªÅÝ¤µ¤»¡¢¥ì¥¤¥×¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡ÊºäËÜÉÒÉ×¡Ø´°Á´¿Þ²ò ¼ÂÏ¿¡ª ·ºÌ³½ê¤ÎÃæ¡ÙÆó¸«Ê¸¸Ë¤è¤ê¡Ë¡£
¡¡Ë¡Ì³¾Ê¶ºÀµ¶É¤Ï¶ÉÄ¹°Ê²¼26¿Í¤ËÂÐ¤·Ää¿¦¡¦¸ºµë¡¦²ü¹ð¤Ê¤É¤Î½èÊ¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÊñÃú¤òº¹¤·Æþ¤ì¤¿¿¦°÷¤Ï¸å¤ËÉþÆÇ¼«»¦¤·¤¿¡£
¡¡»²µÄ±¡Ë¡Ì³°Ñ°÷²ñ¤ÇÊÛ¸î»Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¼Ò²ñÅÞ¤ÎµµÅÄÆÀ¼£»²±¡µÄ°÷¤¬¡Ö·ºÌ³½ê¤Ë¤ª¤±¤ë´ÉÍý¤ÎÂç¤¤Ê·ç´Ù¤À¡×¤ÈÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¬¡¢ÀÅ²¬·ºÌ³½ê¤Î½è¶ø¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶â¤¬¥Ò¡¼¥í¡¼»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÈÌµ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²¿¤·¤í¸©·ÙËÜÉôÄ¹¤ÎÆ¬¤Þ¤Ç²¼¤²¤µ¤»¤Æ¡¢¿·Ê¹¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¹âÏ»Ïº¡¢ÃæÌî¹¥É×¡¢ÎëÌÚÆ»É§¡¢¤½¤ì¤ËÇÐÍ¥¤Î±§Ìî½ÅµÈ¤éÌ¾¤À¤¿¤ëÊ¸²½¿Í¡¢ÍÌ¾¿Í¤é¤¬¡Ö¶â¤µ¤ó¡¢¶â¤µ¤ó¡×¤È¤ª¤À¤Æ¤ÆÓò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢º£¤µ¤é¡¢·ºÌ³½ê¤Î¿¦°÷¤Î¤»¤¤¤À¤±¤Ë¤¹¤ë¼Ò²ñÅÞ»²±¡µÄ°÷¤Î¤´ÅÔ¹ç¼çµÁ¤Ë¤âÊò¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¶â¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Ìµ´üÄ¨Ìò·º¤¬³ÎÄê¤·¡¢1999Ç¯¡¢ÆóÅÙ¤ÈÆüËÜ¤ÎÅÚ¤òÆ§¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾ò·ï¤Ë²¾¼áÊü¡£´Ú¹ñ¤ËÅÏ¤Ã¤¿¤¬¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë»ö·ï¤Ê¤É¤òµ¯¤³¤·¡¢ÉþÌò¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¡£¶â¤ÏÈÕÇ¯¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎºÆÆþ¹ñ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤«¤Ê¤ï¤º¡¢2010Ç¯¡¢Á°Î©Á£¤¬¤ó¤Î¤¿¤á¡¢³ø»³¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àµî¡£¿ÆÂ²¤â°ä¹ü¤Î°ú¤¼è¤ê¤òµñÈÝ¤·¡¢°ä¹ü¤Ï³ø»³²¤È»ö·ï¸½¾ìÉÕ¶á¤Ë»¶¹ü¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡¡º¹ÊÌ¤òÁÊ¤¨¤ë¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÌ·Àè¤¬Æß¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¢¤¤é¤«¤ÊÈÈºá¤Ç¤¹¤é¸«²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡½¡½·è¤·¤ÆÀÎ¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡Á°ÊÔ¡Ò¡Ö2¿Í»¦³²¸å¡¢Î©¤Æ¤³¤â¤ê¡×ÈÈ¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿NHK¤È¿·Ê¹¡¡¶â´òÏ·»ö·ï¤ò½ä¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¤¤¤¤²Ã¸º¤µ¡Ó¤Ç¤Ï¡¢·Ù»¡¤¬Î©¤Æ¤³¤â¤êÈÈ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡Ö¸ø³«¼Õºá¡×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Û¾ï»öÂÖ¤ò¾ÜÊó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»°»Þ¸¼ÂÀÏº¡Ê¤µ¤¤¤°¤µ¤²¤ó¤¿¤í¤¦¡Ë
1967¡Ê¾¼ÏÂ42¡ËÇ¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¡£1991Ç¯¡¢»º·Ð¿·Ê¹¼ÒÆþ¼Ò¡£·Ù»ëÄ£¡¢¹ñÀÇÄ£¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£2019Ç¯¤ËÂà¿¦¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø»°ÅÙ¤Î¥á¥·¤è¤ê»ö·ï¤¬¹¥¤¤Ê¸µ¿·Ê¹µ¼Ô¤¬¶µ¤¨¤ë »ö·ïÊóÆ»¤ÎÎ¢Â¦¡Ù¡Ø½½¶åºÐ¤ÎÌµÇ° ¿ÜÆ£ÀµÏÂ¤µ¤ó¥ê¥ó¥Á»¦¿Í»ö·ï¡Ù¤Ê¤É¡£