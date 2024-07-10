¸½Ìò¡È¥Õ¥¸¥í¥Ã¥«¡¼¡É¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¿åÌî³óÅ¹¤Î¥Õ¥§¥¹¤È³¹¤ò·Ò¤°¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤¬ÃÂÀ¸
²Æ¤È¤¤¤¨¤Ð²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ª¡¡º£Ç¯¤âÁ´¹ñÄÅ¡¹±º¡¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Õ¥§¥¹¤ò³Ú¤·¤àÍ½Äê¤È¤¤¤¦¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¿åÌî³óÅ¹¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¦UNDERTHESUN¡Ê¥¢¥ó¥À¡¼¥¶¥µ¥ó¡Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥§¥¹¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡ÖUNDERTHESUN ROOTS BR ¡ÈRUCKSACK¡É¡×¡Ê2Ëü2000±ß¡Ë¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
FUJI ROCK FESTIVAL¤ò°¦¤¹¤ë¸½Ìò¡È¥Õ¥¸¥í¥Ã¥«¡¼¡É¤Î°Õ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö¥Õ¥§¥¹½àÈ÷¤«¤é¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤ò³Ú¤·¤á¤ëÍ×ÁÇ¡×¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤À¤±¤¢¤ê¡¢ËÉÙ¤Ê¼ýÇ¼¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¥®¥¢¥ë¡¼¥×¤Ê¤É¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¥Õ¥§¥¹µ¤Ê¬¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¡Ç½¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
ÍÆÎÌ¤Ï»È¤¤¤ä¤¹¤¤Ìó30L¡£ÁÇºà¤Ë¤Ï¾æÉ×¤Ç¤Û¤Ä¤ì¤¿¤êÇË¤ì¤¿¤ê¤·¤Ë¤¯¤¤¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥Ã¥×¥Ê¥¤¥í¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë2¥ì¥¤¥ä¡¼À¸ÃÏ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀ¸ÃÏ¤ÏÂÑ¿å°µ30,000Ð¤Ë²Ã¤¨¤ÆÙû¿åÀÇ½¤â¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤ËËÜÂÎ¤ÈÆ±À¸ÃÏ¤ò»È¤Ã¤¿¥ì¥¤¥ó¥«¥Ð¡¼¤âÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ìî³°¥Õ¥§¥¹¤Ë¤Ä¤¤â¤Î¤Î±«¤Ë¹ß¤é¤ì¤Æ¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
²ÙÊª¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥á¥¤¥ó¼ýÇ¼Éô¤Ë¤ÏPC¥¹¥ê¡¼¥Ö¤ä¥á¥Ã¥·¥å¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÅëºÜ¡£ËÜÂÎ¤ÎÎ¾¥µ¥¤¥É¤Ë¤â¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ü¥È¥ë¤Ê¤É¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¡¼¥ë¤äÄ¹¤¤»±¤Ê¤É¤â¸ÇÄê¤¬¤Ç¤¤ë¥Ù¥ë¥È¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¥µ¥¤¥É¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÆâÂ¦¤Ë¾®Êª¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥Æ¡¼¥×¥Ý¥±¥Ã¥È¤âÇÛÃÖ¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤âÂç¤¤Ê¥á¥Ã¥·¥å¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÁõÈ÷¤·¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢¾åÃå¤ä¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤ò¶´¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ð¥ó¥¸¡¼¥³¡¼¥É¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥È¥à¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥ëÉÕ¤¤Î¥ë¡¼¥×¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑ¥Þ¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¼è¤êÉÕ¤±¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÇØÌÌÎ¾¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤ò²¼¤í¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â²ÙÊª¤ò½Ð¤·Æþ¤ì¤Ç¤¤ëÊØÍø¤ÊÆÈÎ©¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÅëºÜ¡£ËÜÂÎ¾åÉô¤Ë¤â¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ù¥ë¥È¤Ë¤Ïº¸±¦¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ëÊØÍø¤Ê¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¥®¥¢¤òÄß¤ê²¼¤²¤é¤ì¤ë¥®¥¢¥ë¡¼¥×¤âÁõÈ÷¡£¼Â¤Ë½¼¼Â¤·¤¿µ¡Ç½¤Ç»È¤¤¾¡¼ê¤â¥Ð¥Ä¥°¥ó¤Ç¤¹¡£
ÇØÌÌ¤Ë¤ÏÎ©ÂÎ¥á¥Ã¥·¥å¥Ñ¥Ã¥É¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÄÌµ¤À¤â³ÎÊÝ¡£Ãå¤ëÉþ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ï¡¢ÅÔ»Ô·¿¥Õ¥§¥¹¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤µ¤Ç¤¹¡£
¡ÈÂÑµ×À¡É¤È¡ÈÇØÉé¤¤¿´ÃÏ¡É¡¢¡È¼ýÇ¼ÎÏ¡É¤È¡ÈÂÑ¿åÀ¡É¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤Ï¥Õ¥§¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥¢¥¦¥È¥É¥¢Á´ÈÌ¤Ç³èÌö¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
>> UNDERTHESUN
¡ãÊ¸¡¿&GP¡ä
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥é¥¤¥¯¤Ê¤Î¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤â»È¤¨¤Á¤ã¤¦¡£¥Ý¥¹¥È¥¸¥§¥Í¥é¥ë¤Î3WAY¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯
¢¡¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡¢¥µ¥³¥Ã¥·¥å¡¢PC¥¹¥ê¡¼¥Ö¤¬¹çÂÎ¡ª¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÂÎ¤Ç¤â»È¤¨¤ë°ìÀÐ»°Ä»¤Ê¥Ð¥Ã¥°¤¬ÃÂÀ¸¡ª
¢¡¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤«¤é¥¿¥¦¥ó¥æ¡¼¥¹¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¥¼¥í¥°¥é¥à¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡ÖYAKI¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë30L¥µ¥¤¥º¤¬ÄÉ²Ã¡ª