¡Ö¼þÊÕ´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¥×¥ê¥Ä¥«¡¼¾Þ¼õ¾Þ¡¦»³ËÜÍý¸²»á¤¬¸ì¤ë¡ÖÂçºåËüÇî¡×¤ÎÌäÂêÅÀ
¡Ö·úÃÛ³¦¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¡×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¥×¥ê¥Ä¥«¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿·úÃÛ²È¤Î»³ËÜÍý¸²»á¡£ÆüËÜ¿Í¼õ¾Þ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÃ°²¼·ò»°¡¢ô¢Ê¸É§¤é¤ËÂ³¤¯9¿ÍÌÜ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¼õ¾ÞºÇÂ¿¤Î¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³ËÜ»á¤Ï¡Ö·úÃÛ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸·¤·¤¤´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¥¿¥Õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¿·úÃÛ²È¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û»³ËÜ»áÀß·×¤Î²£¿Ü²ìÈþ½Ñ´Û
¡¡»³ËÜ»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î°Õ¸þ¤¬ÀäÂÐ»ë¤µ¤ì¡¢·úÃÛ²È¤ÎÄó°Æ¤¹¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤ä¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¬·Ú»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Îã¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼þÊÕ´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤·úÃÛ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÎã¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢ÍèÇ¯³«ºÅ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×¤À¡£
»³ËÜÍý¸²»á¡¡©Ê¸éº½Õ½©
ËüÇî¤Î²ñ¾ì·×²è¤«¤éÇÛÎ¸¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤
¡Òº£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼çºÅºâÃÄ¤ä¿³ºº°÷¤¬¡Ö·úÃÛ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¡¹¤¬½¸¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢»ä¤Ï·úÊª¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤ÎÃÏ°è¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ò²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¶¯¤¤¼Ò²ñÅª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´Þ¤à»ä¤Î·úÃÛ¤Ï¡¢¾Þ¤Ë¤ÏÄ¾ÀÜ·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼õ¾Þ¤Î°ìÊó¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¶Ã¤¤ÎÊý¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢·úÊª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤½¤Î¼þÊÕ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë·úÃÛ²È¤¬´õ¾¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Îã¤¨¤ÐÆüËÜ¤Ç¤Ïº£¡¢ÍèÇ¯³«ºÅ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×¤Î¹©´ü¤ÎÃÙ¤ì¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËüÇî¤Î²ñ¾ì·×²è¤«¤é¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÃÏ¸µ½»Ì±¤ÎÀ¼¤òÄ°¤³¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤ä¼þÊÕ´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ó
¡¡¸½ºß¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤Ê¤ëµðÂç¤Ê¡ÖÌÚÂ¤¥ê¥ó¥°¡×¤Î·úÀß¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£°ì¼þ2¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Î²ñ¾ì¤ò¤°¤ë¤ê¤È°Ï¤¦ÌÚÂ¤¤ÎÂç²°º¬¤Ç¡¢ËüÇî¶¨²ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö´°À®¤¹¤ì¤ÐÀ¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÌÚÂ¤·úÃÛ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¤³¤Î¡ÖÌÚÂ¤¥ê¥ó¥°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¼çºÅ¼ÔÂ¦¤ÎÀâÌÀÉÔÂ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤È»³ËÜ»á¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÌÚÂ¤¥ê¥ó¥°¡×¤ÏÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤«
¡Ò»ÈÍÑ¤¹¤ëÌÚºà¤ÎÎÌ¤Ï2ËüÎ©Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Î¸Í·ú¤Æ¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È½»ÂðÌó800¸ÍÊ¬¤Ë¤âµÚ¤Ö¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎÌÚºà¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÄ´Ã£¤¹¤ë¤Î¤«¡¢½½Ê¬¤ÊÀâÌÀ¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´Ã£¤Î²áÄø¤Ç´Ä¶ÊÝ¸î¤È¤¤¤Ã¤¿´ÑÅÀ¤«¤é¤ÎÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¨¡¨¡·úÊª¤Î¼þÊÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢·úÃÛ¤¬¤É¤³¤«¤Î½»Ì±¤ä´Ä¶¤ËÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡Ó
¡Ò¤½¤â¤½¤â¾·Ã×¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ÎËüÇî¤Î¥¡¼¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¡ÖÈóÃæ¿´¡×¡ÖÎ¥»¶¡×¤Ç¤·¤¿¡£1970Ç¯ÂçºåËüÇî¤Î¡ÖÂÀÍÛ¤ÎÅã¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ó¥Ü¥ë¤ò¤¢¤¨¤ÆÀß¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¿´¤È¼þ±ï¤È¤¤¤¦³Êº¹¤òºî¤é¤Ê¤¤¡¢Â¿ÍÍÀ¤òÉ½¤¹ÁÀ¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡ÖÌÚÂ¤¥ê¥ó¥°¡×¤Î·×²è¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¤ò¤°¤ë¤ê¤È°Ï¤¦²°º¬¤¬¡¢¡ÖÈóÃæ¿´¡×¡ÖÎ¥»¶¡×¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£ÅÓÃæ¤Ç¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬°¤¤¤³¤È¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Ê¤¼¡ÖÌÚÂ¤¥ê¥ó¥°¡×¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£º£²ó¤ÎËüÇî¤Ï°ì´Ó¤·¤ÆÀâÌÀÉÔÂ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£ËüÇî¤ÎÊÄËë¸å¤Ë¤Ï¡ÖÌÚÂ¤¥ê¥ó¥°¡×¤Ï²òÂÎ¤µ¤ì¡¢ÌÚºà¤òÊÌ¤Î·úÃÛ¤ËºÆÍøÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏÂçºå¤ÎÃÏ¤Ë¤Ï²¿¤¬»Ä¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ó
ÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¡¡¤µ¤é¤Ë»³ËÜ»á¤Ï¡¢ËüÇî²ñ¾ìÀ×ÃÏ¤Ç¥«¥¸¥Î¤ò´Þ¤àÅý¹ç·¿¥ê¥¾¡¼¥È¡ÊIR¡Ë¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤ë·×²è¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ò¤½¤³¡ÊIR¡Ë¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿Íø±×¤ÏÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤Ë¤¤Á¤ó¤È´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤·¤Æ¥«¥¸¥Î¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤«¤Í¤Ê¤¤»ÜÀß¡£ÃÏ¸µ·ÐºÑ¤Î¥«¥¸¥Î°ÍÂ¸¤ò¾·¤¡¢¤½¤ÎÃÏ¤Î»º¶È¤Î¤«¤¿¤Á¤òÏÄ¤á¤ë¡ÖÉé¤Î°ä»º¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤ÏËüÇî¤òÃæ»ß¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È¤«¡¢ËüÇî¤¬¡Ö°¡×¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î·×²è¤¬ÃÏ¸µ½»Ì±¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢µ¿Ìä¤òÊú¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£ËüÇî¶¨²ñ¤ä¡¢¤³¤Î·×²è¤Ë·È¤ï¤ë·úÃÛ²È¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò¤â¤¦°ìÅÙÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ó
¡¡7·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¸ø³«¤Î¡ÖÊ¸éº½Õ½© ÅÅ»ÒÈÇ¡×¡¢¤ª¤è¤Ó7·î10Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¤Î¡ÖÊ¸éº½Õ½©¡×8·î¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂçºåËüÇî¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òËº¤ì¤ë¤Ê¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀß·×¤·¤¿ºîÉÊ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ä¡¢ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¡¢ÆüËÜ¤Î·úÃÛ¶È³¦¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡ÖÊ¸éº½Õ½©¡×ÊÔ½¸Éô¡¿Ê¸éº½Õ½© 2024Ç¯8·î¹æ¡Ë