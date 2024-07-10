¡Ú¼ÒÀâ¡Û±Ñ¹ñ¤ÎÀ¯¸¢¸òÂå¡¡¥¢¥¸¥¢¤Î°ÂÄê¤Ë¤â¹×¸¥¤ò
¡¡Ì±¼ç¼çµÁ¡¢¼«Í³¡¢¿Í¸¢¤È¤¤¤Ã¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤ò¶¦Í¤¹¤ë±Ñ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢±Ñ¹ñ¤Î¿·À¯¸¢¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡±Ñ²¼±¡¡ÊÄê¿ô650¡Ë¤ÎÁíÁªµó¤Ç¡¢ÌîÅÞÏ«Æ¯ÅÞ¤¬400µÄÀÊ¤òÄ¶¤¨¤ëÃÏ³ê¤êÅª¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢14Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀ¯¸¢¸òÂå¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼ÅÞ¼ó¤¬¿·¼óÁê¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡Í¿ÅÞÊÝ¼éÅÞ¤Ï²áµîÌó200Ç¯¤ÇºÇÂç¤ÎÇÔËÌ¤òµÊ¤·¡¢ÅÞ¼ó¤Î¥¹¥Ê¥¯¼óÁê¤Ï¼Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÇÔ¤Î¼ç°ø¤Ï¡¢¹ñÆâ·ÐºÑ¤Îº®Íð¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñÌ±¤ÎÉÔËþ¤Ç¤¢¤ë¡£¥¹¥Ê¥¯»á¤ÎÁ°¤Î¥È¥é¥¹¡¢¥¸¥ç¥ó¥½¥óÎ¾À¯¸¢¤Î¼ºÀ¯¤ä¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤â¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡È¿°ÜÌ±¤òÁÊ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢²¤½£¤ÇÂæÆ¬¤¹¤ë¶Ë±¦À¯ÅÞ¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë±¦ÇÉ¥Ý¥Ô¥å¥ê¥¹¥ÈÀ¯ÅÞ¡Ö¥ê¥Õ¥©¡¼¥àUK¡×¤âÈãÈ½¤Î¼õ¤±»®¤È¤Ê¤ê¡¢Ìö¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡±Ñ¹ñ¤Ï2016Ç¯¤Î¹ñÌ±ÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¤Ë½¾¤¤¡¢20Ç¯¤Ë²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÍ¢Æþ¥³¥¹¥ÈÁý²Ã¡¢Åì²¤¤«¤é¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¸º¾¯¤¬¿Í¼êÉÔÂ¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ò½õÄ¹¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²Ò¤¬Êª²Á¹âÆ¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤¿¤¬¡¢ÊÝ¼éÅÞÀ¯¸¢¤ÏÍ¸ú¤ÊÂÐºö¤òÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¤Ç¤Ï¹ñÌ±¤Î²áÈ¾¿ô¤¬¡¢EUÎ¥Ã¦¤Ï¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¤È¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·À¯¸¢¤ÏÎ¥Ã¦¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎä¤¨¹þ¤ó¤À²¤½£¤È¤Î´Ø·¸½¤Éü¡¢¹ñÆâ·ÐºÑ¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¿·¼óÁê¤Î¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼»á¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¤ä¸¡»¡´´Éô¤ò·Ð¤Æ15Ç¯¤Ë²¼±¡µÄ°÷¤Ë½éÅöÁª¤·¤¿¡£¶¯¹Åº¸ÇÉ¤Î¥³¡¼¥Ó¥óÁ°ÅÞ¼ó¤¬ÁÊ¤¨¤¿³Ë·³½ÌÀ¯ºö¤òÅ¾´¹¤·¡¢ÃæÆ»²óµ¢¤ò¿Ê¤á¤¿¡£·ø¼Â¤Ê²º·òÇÉ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡³°¸ò¼êÏÓ¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤À¡£
¡¡EUÎ¥Ã¦¸å¤ÎÊÝ¼éÅÞÀ¯¸¢¤Ï´ÄÂÀÊ¿ÍÎÏ¢·È¶¨Äê¡ÊTPP¡Ë¤ä¡¢ÊÆ¹ñ¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÏÈÁÈ¤ßAUKUS¡Ê¥ª¡¼¥«¥¹¡Ë¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ø¤Î´ØÍ¿¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò¼õ¤±¡¢±Ñ¹ñÆâ¤Ç¤Ï±óÊý¤Î¥¢¥¸¥¢¤è¤ê²¤½£¤È¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶¨ÎÏ¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤À¤È¤ÎÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¤½£¤È¤Î´Ø·¸²þÁ±¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê¿·À¯¸¢¤Ï¡¢ÊÝ¼éÅÞÀ¯¸¢¤¬¿Ê¤á¤¿¥¢¥¸¥¢½Å»ë¤ÎÀïÎ¬¤ò¸«Ä¾¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïµ¤¤¬¤«¤ê¤À¡£
¡¡¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¢¤ë¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÎÏ¤Ë¤è¤ë°ìÊýÅª¤Ê¸½¾õÊÑ¹¹¤Î»î¤ß¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤òÍÞ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüÊÆ¤È±Ñ¹ñ¤Î¶¨ÎÏ¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£±Ñ¹ñ¤Ï¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤È¤Î¶¨Ä´¤Ë¤âÅØ¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¿·À¯¸¢¤Ïµ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤Ê¤É¤ÇÃæ¹ñ¤È¤Î¶¨ÎÏ¤òÌÏº÷¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ï11·î¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÊÖ¤êºé¤¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¡¢ÂÐÃæ»ÑÀª¤¬°ìÃÊ¤È¶¯¹Å¤Ë¤Ê¤ë·üÇ°¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡±Ñ¹ñ¤ÏÊÆ¹ñ¤È°ìÂÎ²½¤»¤º¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤éÂç¹ñ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤ËÂ¥¤¹¤Ù¤¤À¡£¿·À¯¸¢¤Ë¤½¤ÎÌò³ä¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ºë¶Ì,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¶âÂ°²Ã¹©,
ÂçÁ¥,
Ë¡Í×,
½»Âð,
°ËÅì»Ô,
Áòº×,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó