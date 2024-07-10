¡ÚSNS·¿¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¡Û¡Ö2¿Í¤Î¾Íè¤Î¤¿¤á¡×Ê¡²¬¡¦½ÕÆü»Ô¤Î²ñ¼ÒÌò°÷ÃËÀ(64)8600Ëü±ß¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ë
¡Ö2¿Í¤Î¾Íè¤Î¤¿¤á¡×¤Ê¤É¤È¤·¤ÆSNS¤Ç¥¦¥½¤ÎÅê»ñÏÃ¤ò´«¤á¤é¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½ÕÆü»Ô¤Î64ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬8600Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½ÕÆü»Ô¤Ë½»¤à64ºÐ¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¤³¤È¤·5·î¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¤é¤Îµ¢¹ñ»Ò½÷¤Ç30Âå¤Î½÷À¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤È¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢¡Ö2¿Í¤Î¾Íè¤ÎÀ¸³è»ñ¶â¤äºâ»º¤òÃù¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤È¡¢°Å¹æ»ñ»º¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò´«¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¤Ï5²¯±ß°Ê¾å¤ÎÍø±×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö½Ð¶â¤¹¤ë¤Ë¤ÏÊÝ¾Ú¶â¤¬É¬Í×¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë6²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê·×3175Ëü±ßÁêÅö¤Î°Å¹æ»ñ»º¤òÁ÷¶â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï½Ð¶â¤Ç¤¤º¡¢·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡ÖÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤ª¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£