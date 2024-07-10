Ìµ»àËþÎÝ¤Ç·É±ó¡¡»Ë¾å½é¤Î½éÂÇÀÊËþÎÝËÜÎÝÂÇ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÇÎòÂå£µ°Ì¥¿¥¤ËþÎÝÃÆ£±£³ËÜ¤ÎËþÎÝÃË
¡¡ÁÏÎ©£¹£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿µð¿Í¡£µð¿Í¤Ç¤Î½Ð¾ì»î¹ç¤¬Â¿¤¤Ìî¼ê¡¢Åê¼ê¤òÃæ¿´¤ËµÏ¿¤Ë¤âµ²±¤Ë¤â»Ä¤ëÎòÂå¤Î¡Ö°Î¿Í¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Âè£µ£·²ó¤Ï¶ðÅÄÆÁ¹¡£
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡ËþÎÝÃË¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤º¶ðÅÄÆÁ¹¤ÎÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡£±£¹£¶£²Ç¯£¹·î£±£´Æü¡¢ÆàÎÉ¸©½Ð¿È¡£ºù°æ¾¦¤Ç¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Ç£´ÈÖ¡£Ìµ»àËþÎÝ¤Ç·É±ó¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥¦¥½¤Î¤è¤¦¤ÊËÜÅö¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡£¸£°Ç¯¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤ÇÆþÃÄ¤¹¤ë¤¬¥¥ã¥ó¥×¤«¤éÌî¼ê¤ËÅ¾¸þ¡££³Ç¯ÌÜ¤Î£¸£³Ç¯£´·î£±£°Æü¡¢³«Ëë£²ÀïÌÜ¤ÎÂçÍÎÀï¡Ê¸å³Ú±à¡Ë¡¢£·ÈÖ¡¦°ìÎÝ¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£½é²ó¡¢±¦ÅÄ°ìÉ§¤«¤é¥×¥íÌîµå»Ë¾å½é¤Î½éÂÇÀÊËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á²Ú¡¹¤·¤¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï£µ£°¡££µ£´¤ÎËê¸¶´²¸Ê¡¢£µ£µ¤ÎµÈÂ¼Ä÷¾Ï¤È¶¦¤Ë£µ£°ÈÖ¥È¥ê¥ª¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡£¸£¸Ç¯¤Ë¤ÏÇØÈÖ¹æ¤¬£±£°¤Ë¡£Âè£µ£²Âå£´ÈÖÂÇ¼Ô¤âÌ³¤á¤¿¡££¸£¹Ç¯¤Ï°ìÎÝ¤ËÄêÃå¤·¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç£³³ä¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¶²ÉÝ¤Î£·ÈÖ¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£¹£°Ç¯¤â¼ç¤Ë£·ÈÖ¤Ç£²£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£¸£³ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¡££¹£²Ç¯£´·î£²£±Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¤Ï£±»î¹ç£³ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡£¹£³Ç¯¥ª¥Õ¤Ë£Æ£Á¤Ç²£ÉÍ¤Ë°ÜÀÒ¡££²£°£°£°Ç¯¤Ë£²£°£°£°°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¡¢°úÂà¤·¤¿¡£ÄÌ»»£±£¹£µËÜÎÝÂÇ¤Î¤¦¤ÁËþÎÝ¤Ï£±£³ËÜ¡ÊÎòÂå£µ°Ì¥¿¥¤¡¢²£ÉÍ¤Ç£¸ËÜ¡Ë¡£ËþÎÝÃË¤ÎÌÌÌÜÌöÇ¡¤¿¤ë¿ô»ú¤À¡£
¡¡³ÚÅ·¡¢²£ÉÍ¤Î¥³¡¼¥Á¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£²Ç¯¤«¤éµð¿Í¤Î£³·³´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£