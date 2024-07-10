¡ÚÇ¾²Ê³Ø¤Î¿·¾ï¼±¡Û¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹»×¹Í¡×¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤È¤Ï¡©
»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¡Ö¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿Êý¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤Ï°µ¤¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ö¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¤É¤³¤«ÈÝÄêÅª¤Ê¶Á¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÆâ¸þÅª¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ö³°¸þÅª¡×¤ÊÀ³Ê¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡ÖÆâ¸þÅª¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ÈÀ¤´Ö¤Ç¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡ÖÆâ¸þÅª¡×¤ÊÀ³Ê¤Ë¤âÄ¹½ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤ÎÂçÉÙ¹ë¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¡¢¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿ÆJK¡¦¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¸¥ç¥Ö¥º¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤Î°Î¿Í¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëÂ¿¤¯¤ÎÀ®¸ù¼Ô¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ËÆâ¸þÅª¤ÊÀ³Ê¤Ç¤·¤¿¡£°ì¿Í¤Ç¿¼¤¯»×¹Í¤ò½Å¤Í¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤¤¤¸¤á¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Èà¤é¤Ï¡¢¤¢¤ë»þÅÀ¤Ç¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢À¤¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÇ¾²Ê³Ø¸¦µæ¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¡Ö¤ª¤È¤Ê¤·¤µ¤Î¿¿¼Â¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡ÖÀ³Ê¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤µ¤»¤ëÊýË¡¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹(ËÜµ»ö¤Ï¡Ø¡Ö¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¿Í¡×¤Î´°Á´À®¸ù¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¡Æâ¸þ·¿¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤êÂó¤¯ÊýË¡¡ÙÀ¾¹ä»Ö¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤êÈ´¿è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹)¡£
¡Ö¥Ñ¥Ö¥í¥Õ¤Î¸¤¡×¤Ë¤ÏÂ³¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ª
¡¡¤³¤³¤ÇÏ¯Êó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶²ÉÝ³Ø½¬¡×¤È¡Ö²÷´¶³Ø½¬¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¤¦¤Þ¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢À³Ê¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ñ¥Ö¥í¥Õ¤Î¸¤¡×¤È¤¤¤¦ÍÌ¾¤Ê¸½¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¸¤¤Ë¥Ù¥ë¤òÌÄ¤é¤·¤¿¸å¤Ë¤¨¤µ¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢¥Ù¥ë¤Î²»¤¬ÌÄ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¸¤¤Ï¤è¤À¤ì¤ò¿â¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤ËÇ¾¤¬¿·¤·¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò³Ø½¬¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ù¥ë¤òÌÄ¤é¤¹¡á¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤Ç¤¤¿¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£¤è¤¯¾ò·ïÈ¿¼Í¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸åÅ·Åª¤ËÆÃÄê¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÀ³Ê·ÁÀ®¤Ë¤â»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏÃ¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î¼Â¸³¤Ë¤ÏÂ³¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸¦µæ¼Ô¤Î¥Ñ¥Ö¥í¥Õ¤Ï¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Àè¤Û¤É¤Î¤è¤À¤ì¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤ò³Ø½¬¤·¤¿¸¤¤Ë¡¢º£ÅÙ¤Ï¡Ö¥Ù¥ë¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤â¡¢¤¨¤µ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤ò²¿ÅÙ¤â¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¸¤¤Ï¥Ù¥ë¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤â¡¢ÂÃ±Õ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢°ìÅÙ³Ø½¬¤·¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡ÊÀ³Ê¡Ë¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤òÀìÌçÍÑ¸ì¤Ç¡Ö¾Ãµî³Ø½¬¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£²÷´¶³Ø½¬¤È¶²ÉÝ³Ø½¬¤òÄ¶¤¨¤ëÂè3¤Î³Ø½¬¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¾Ãµî³Ø½¬¤ò»È¤¦¤È¡¢²áµî¤ÎÂÎ¸³¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¶ì¼ê°Õ¼±¤äÀ³Ê·¹¸þ¤Ê¤É¤â¥ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö½éÂÐÌÌ¤Î¿Í¤Ë²ñ¤¦¤Î¤¬¶ì¼ê¡×¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ³Ø½¬¤ò¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿Í¤¬¡¢¤¢¤ë¤È¤¡¢Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢°û¤ß²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£½éÂÐÌÌ¤Î¿Í¤ÈÏÃ¤¬»×¤¤¤Î¤Û¤«À¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¤È¤Æ¤â½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾³Ú¤·¤¤¡ª ¤È»×¤¨¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢Ç¾¤Ï²÷´¶¤ò³Ø½¬¤·¤Æ¡¢Ç¾¤ÎÊó½··Ï¡ÊÊ¢Â¦Èé³¸Ìî¤ÈÂ¦ºÁ³Ë¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÊ¢ÆâÂ¦Á°Æ¬Á°Ìî¡×¤¬³èÈ¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¡ÖÊ¢ÆâÂ¦Á°Æ¬Á°Ìî¡×¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê´¶¾ð¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡ÖÙ¨ÅíÂÎ¡×¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶²ÉÝ¡¦ÉÔ°Â¡¦Èá¤·¤ß¤Ê¤É¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹´¶¾ð¤¬Âç¤¤Ê±ê¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤³¤Î±ê¤ò¾Ã²Ð¤¹¤ë¤Î¤¬¡ÖÊ¢ÆâÂ¦Á°Æ¬Á°Ìî¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢º£µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÎäÀÅ¤Ë¤È¤é¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢²÷´¶³Ø½¬¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦²÷´¶¤¬³¤ÇÏ¤«¤éÄ¹´üµ²±¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¡¢¶²ÉÝ³Ø½¬¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢¡ÖÄË¤ß¤Îµ²±¡×¤¬¡Ö²÷´¶¡×¤Îµ²±¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¾Ãµî³Ø½¬¤ÎÀµÂÎ¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡Ø¡Ö¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¿Í¡×¤Î´°Á´À®¸ù¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¡Æâ¸þ·¿¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤êÂó¤¯ÊýË¡¡ÙÀ¾¹ä»Ö¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤êÈ´¿è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£