¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛµÜ¾ëÂçÌï¤Ç£¸ÀïÏ¢Â³¡Ä¡Öº¸¤¬¼å¤¤¡×Â¾µåÃÄ¤Î¤è¤ê¤É¤³¤í¤òÊ´ºÕ¤Ç¤¤ë¤«
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤ò²÷Áö¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£¹Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤Ë£°¡½£³¤ÇÇÔ¤ì¡¢º£µ¨£¸ÅÙÌÜ¤ÎÎíÉõÉé¤±¡£ÀèÈ¯¡¦Í¸¶¤¬£·²ó£³¼ºÅÀ¤ÈÆ§¤óÄ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÇÀþ¤¬Áê¼êÀèÈ¯¡¦ÅÄÅè¤ÎÁ°¤Ë»¶È¯£³°ÂÂÇ¤ÈÄÀÌÛ¡£·ë¶É¡¢Ä¾¶á£µ»î¹ç¤Ç£³ÅÙÌÜ¤Î´°ÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Àè·î£³£°Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¡¦²ÃÆ£µ®¤«¤é£·»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯º¸ÏÓ¤ÈÂÐÀï¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç±¦Åê¼ê¤Ë£±£µ£¶£´ÂÇ¿ô£´£³£³°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨£²³ä£·Ê¬£·ÎÒ¡¢º¸Åê¼ê¤Ï£±£°£³£²ÂÇ¿ô£²£³£³°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨£²³ä£²Ê¬£¶ÎÒ¤È¡¢±¦¤è¤ê¤âº¸¤ò¶ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²°Ì¤Ë£¹¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤ëÆÈÁöÂÖÀª¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¾µåÃÄ¤Ï²ç¾ë¤òÊø¤¹½Ñ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¸²Ãø¤Êàº¸Ï¢È¯á¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤¬¼è¤êÆÀ¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤¼êÃÊ¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡±¦Åê¼ê¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ö¼Â¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Áª¼ê¤â¼óÇ¾¿Ø¤âÀµÌÌ¤«¤é¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ã´Åö¤ÎÂ¼¾¾ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ï¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö±¦ÂÇ¼Ô¤¬ÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤·¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤âÁ°¤È°ã¤Ã¤Æ¹Ê¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Î»Ø¼¨¤ò¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¡£Ã¼Åª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢µå¼ï¤¬Ç¯¡¹Áý¤¨¡¢Â¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤Î»ÄÁü¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ëº¹¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤ò°Õ¼±¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿ÊÑ²½µå¤¬Íè¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£¡Ö¹Ê¤ê¤Ê¤¬¤éàÍ¶¤¦á¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬¹Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÂÇ·â¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤êÂÐºö¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¼¾¾¥³¡¼¥Á¤ÏÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡£±£°Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ï¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¡¦µÜ¾ë¤¬Áê¼ê¤È¤Ê¤ë¡£¶¯Å¨¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Éé¤ÎÏ¢º¿¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ê¡¢¼«¿®¤ò¼è¤êÌá¤¹¹¥µ¡¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£àº¸¤¬¼å¤¤áà¤È¤ê¤¢¤¨¤ºº¸¤òÅö¤Æ¤È¤±á¤È¤¤¤¦Â¾µåÃÄ¤Î¤è¤ê¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤â¤¦¤´¤á¤ó¤À¡£