¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼·¯¤¬¹µÁÊ¼è¤ê²¼¤²¼ý´Æ¤Ø¡ÖÁá¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Áá¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡×
¡¡ÉÔÆ±°ÕÀ¸òÃ×½ý¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¡¢£±¿³¤ÇÄ¨Ìò£´Ç¯£¶·î¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¸µµÜºê»ÔµÄ¤Îà¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼·¯á¤³¤ÈÀ¾ËÜÀ¿Èï¹ð¡Ê£³£·¡Ë¤¬£¹Æü¡¢¹µÁÊ¤ò¼è¤ê²¼¤²¤ë°Õ¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Èï¹ð¤ÏºòÇ¯£¹·î¤ËÃÎ¿Í½÷À¤¬¶ÐÌ³¤¹¤ëµÜºê»Ô¤Î°û¿©Å¹¤òË¬¤ì¤¿¸å¡¢½÷À¤È°û¿©Å¹¤ò¥Ï¥·¥´¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ØÌµÍý¤ä¤êÏ¢¤ì¹þ¤ß¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ë²¡¤·ÅÝ¤·¤ÆÇÏ¾è¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ÉË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢À¸ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£½÷À¤ÏÆ¨¤²¤ëºÝ¤ËÅ¾ÅÝ¤·¡¢ÏÓ¤Ê¤É¤ËÌó£³½µ´Ö¤Î¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿¡£
¡¡£µ·î¤ËµÜºêÃÏºÛ¤ÇºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤¬³«¤«¤ì¡¢Æ±Èï¹ðÂ¦¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¾ð¾õ¼àÎÌ¤òÁÊ¤¨¤¿¤¬¡¢½÷ÀÂ¦¤Ï°ì´Ó¤·¤ÆÏÂ²ò¤òµñÈÝ¤·¡¢¸¡»¡Â¦¤ÏÄ¨Ìò£·Ç¯¤òµá·º¡£ÃÏºÛ¤ÏÄ¨Ìò£´Ç¯£¶·î¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹µÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±Èï¹ð¤À¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼è¤ê²¼¤²¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼èºà¤Ë¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞºÛÈ½¤ÇÁè¤Ã¤Æ¤â¸·¤·¤¤¡£Áá¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Áá¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¹µÁÊ¤Ï¼è¤ê²¼¤²¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Íè½µ¤Ë¤â²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¹µÁÊ¤ò¼è¤ê²¼¤²¡¢·îÆâ¤Ë¤Ï¼ý´Æ¤µ¤ì¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±Èï¹ð¤Ï£´Ç¯Á°¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¹¶Éþ»Ñ¤Ç¡ÖÉ´¹ç»Ò¤«²¶¤«¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢À¯³¦¤Ë²¥¤ê¹þ¤ß¡£¤½¤Î¸å¡¢ºë¶Ì¡¦¸ÍÅÄ»ÔµÄ¤ËÅöÁª¤¹¤ë¤â½»µï¼ÂÂÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÅöÁª¼è¤ê¾Ã¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸ÍÅÄ»ÔÄ¹Áª¡¢¸Î¶¿¤ÎµÜºê¸©ÃÎ»öÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·ÍîÁª¡£ºòÇ¯£´·î¤ÎµÜºê»ÔµÄÁª¤Ç¤Ï£²°ÌÅöÁª¤·¡¢ºÆ¤Ó¥Ð¥Ã¥¸¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£