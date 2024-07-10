¡ÖÎëÌÚºÌ±ð¤ÏÇ¯Îð¤Î³ä¤ËÀ¤³¦¥¯¥é¥¹¤ÎGK¡£ÊÂ³°¤ì¤¿µ»½Ñ¡¢À¤³¦Ãæ¤¬Íß¤·¤¬¤ë¡× ¥Ñ¥ë¥Þ¤ÎSD¤¬ÂçÀä»¿¡ª
¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤«¤é¥Ñ¥ë¥Þ¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½GKÎëÌÚºÌ±ð¡£
¤«¤Ä¤ÆÀ¤³¦ºÇ¶¯¼é¸î¿À¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¡¼¥¸¡¦¥Ö¥Ã¥Õ¥©¥ó¤¬³èÌö¤·¤¿¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï¡¢º£µ¨¥»¥ê¥¨A¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ØSky¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¦¥í¡¦¥Ú¥Ç¥ë¥Ä¥©¡¼¥ê»á¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¤½¤¦¡£
¡ÖÎëÌÚ¤Ï¤¢¤ÎÇ¯Îð¤Î³ä¤Ë¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤ÎGK¤À¡£µ»½Ñ¥ì¥Ù¥ë¤ÏÊÂ³°¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£¤À¤±¤Ê¤¯°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤ÊÂ¸ºß¤À¡£²æ¡¹¤¬´Ø¤ï¤ì¤Æ´ò¤·¤¤Ì¾Á°¤À¤Í¡×
ÎëÌÚ¤Ïº£Ç¯8·î¤Ç22ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢²¤½£¤Ç¤«¤Ê¤ê¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥Ñ¥ë¥Þ»Ë¾åºÇ¶¯¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤¬¤ä¤Ð¤¹¤®¤ë
¤Ê¤ª¡¢62ºÐ¤Î¥Ú¥Ç¥ë¥Ä¥©¡¼¥ê»á¤Ï¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤ä¥ß¥é¥ó¥×¥ê¥Þ¥ô¥§¡¼¥é¤ÎSD¤Ê¤É¤âÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿ÍÊª¡£