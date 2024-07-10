¾®»ùÉÂ±¡¡È¹¶·â¡É¼õ¤±°ÂÊÝÍý¶ÛµÞ²ñ¹ç¡¡³Æ¹ñ¤«¤éÏª¤Ø¤ÎÈóÆñÁê¼¡¤°
¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÅÔ¥¡¼¥¦¤Ø¤Î¾®»ùÉÂ±¡¤Ê¤É¤Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ¹¶·â¤ò¼õ¤±¹ñÏ¢¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¤Ï9Æü¡¢¶ÛµÞ²ñ¹ç¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¹ñ¤«¤é¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÈóÆñ¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¹ñÏ¢Âç»È
¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó¤ÏÊ¿ÏÂ¤Ë´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤¡£¿¯Î¬ÀïÁè¤Î¤¿¤á¤Ë»à¤ÈÇË²õ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡×
9Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿°ÂÊÝÍý¤Î¶ÛµÞ²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢42¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÅÔ¥¡¼¥¦¤Ø¤Î¾®»ùÉÂ±¡¤Ê¤É¤Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ¹¶·â¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¾Â¦½ô¹ñ¤«¤é¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÈóÆñ¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
º£·îµÄÄ¹¹ñ¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¥í¥·¥¢¤Î¥Í¥Ù¥ó¥¸¥ã¹ñÏ¢Âç»È¤Ï¡Ö¥í¥·¥¢¤Î¹¶·â¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î·³»ö»ÜÀß¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤ÎËÉ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¤¬¾®»ùÉÂ±¡¤ËÌ¿Ãæ¤·¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·ÉÂ±¡¤Ø¤Î¹¶·â¤òÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¥¹¥ê¥Ä¥¡¹ñÏ¢Âç»È¤Ï¡¢¡ÖÉÂ±¡¤Ø¤Î¹¶·â¤Ï°Õ¿ÞÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥í¥·¥¢¤ò¶¯¤¯ÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£