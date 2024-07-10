£Î£Ù»þ´Ö¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿È¯¸À¡¦¥Ë¥åー¥¹
¢¨·ÐºÑ»ØÉ¸
¼ç¤ÊÈ¯É½¤Ï¤Ê¤·
¢¨È¯¸À¡¦¥Ë¥åー¥¹
¡öÊÆ£³Ç¯ºÄÆþ»¥·ë²Ì
ºÇ¹âÍî»¥Íø²ó¤ê¡¡4.399¡ó¡ÊWI¡§4.407¡Ë
±þ»¥ÇÜÎ¨¡¡¡¡¡¡¡¡2.67ÇÜ¡ÊÁ°²ó¡§2.43ÇÜ¡Ë
¡ö¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹
¡¦Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¦Ï«Æ¯»Ô¾ì¤ÏÎÏ¶¯¤¤¤¬²áÇ®¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¦¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤¥Çー¥¿¤¬¤¢¤ì¤Ð¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ø¤Î¿®Íê¹â¤Þ¤ë¡£
¡¦´ËÏÂ¤¬Áá²á¤®¤¿¤ê¡¢Â¿²á¤®¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î¿ÊÅ¸¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¡£
¡¦ºÇ¶á¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¥Çー¥¿¤Ï£²¡ó¤Ø¤Î´Ë¤ä¤«¤Ê¿ÊÅ¸¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦´ËÏÂ¤Ï¾¯¤Ê²á¤®¡¢ÃÙ²á¤®¤ì¤Ð·ÐºÑ¤òÉÔÅö¤Ë¼å¤á¤ë²ÄÇ½À¡£
¡¦À©¸ÂÅª¤Ê¶âÍø¤Ï¼ûÍ×¤È¶¡µë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦£²£´Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î£Ç£Ä£Ð¤Ï´Ë¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¦Íø¾å¤²¤Ï¼¡¤Î°ì¼ê¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤
¡¦Ä¾¶á¤ÎÏ«Æ¯¥Çー¥¿¤ÏÎä¤¨¹þ¤ß¤ÎÌÀ³Î¤Ê¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¤â¤Ï¤ä²áÇ®·ÐºÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¦»ä¤¿¤Á¤Ïº£¡¢Î¾ÌÌÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤è¤¯Ç§¼±¡£
¡¦Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Ï´°Á´¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£
¡¦¾Íè¤Î¹ÔÆ°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜÆü¥·¥°¥Ê¥ë¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¦¾¦¶ÈÍÑÉÔÆ°»º¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¶²¤é¤¯²¿Ç¯¤âÂ³¤¯¤À¤í¤¦¡£
¡¦¤½¤ì¤ÏÂ¿¤¯¤Î¶ä¹Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¦Í½´ü¤»¤ÌÏ«Æ¯ÎÏ¤Î¼åÂÎ²½¤Ï´ËÏÂ¤Î¥±ー¥¹¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£
¡¦°ú¤Äù¤áÀ¯ºö¤¬½»Âð»Ô¾ì¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦ÄÂ¶â¾å¾º¤Ï¤Þ¤ÀÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¤¬¡¢²¼¹ß¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¦Ï«Æ¯ÎÏ¤ÏÂ¿¤¯¤Î»ØÉ¸¤ÇÂç¤¤¯Îä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¦Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì°µÎÏ¤Î¸»Àô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¼ç¤ÊÈ¯É½¤Ï¤Ê¤·
¢¨È¯¸À¡¦¥Ë¥åー¥¹
¡öÊÆ£³Ç¯ºÄÆþ»¥·ë²Ì
ºÇ¹âÍî»¥Íø²ó¤ê¡¡4.399¡ó¡ÊWI¡§4.407¡Ë
±þ»¥ÇÜÎ¨¡¡¡¡¡¡¡¡2.67ÇÜ¡ÊÁ°²ó¡§2.43ÇÜ¡Ë
¡ö¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹
¡¦Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¦Ï«Æ¯»Ô¾ì¤ÏÎÏ¶¯¤¤¤¬²áÇ®¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¦¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤¥Çー¥¿¤¬¤¢¤ì¤Ð¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ø¤Î¿®Íê¹â¤Þ¤ë¡£
¡¦´ËÏÂ¤¬Áá²á¤®¤¿¤ê¡¢Â¿²á¤®¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î¿ÊÅ¸¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¡£
¡¦ºÇ¶á¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¥Çー¥¿¤Ï£²¡ó¤Ø¤Î´Ë¤ä¤«¤Ê¿ÊÅ¸¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦´ËÏÂ¤Ï¾¯¤Ê²á¤®¡¢ÃÙ²á¤®¤ì¤Ð·ÐºÑ¤òÉÔÅö¤Ë¼å¤á¤ë²ÄÇ½À¡£
¡¦À©¸ÂÅª¤Ê¶âÍø¤Ï¼ûÍ×¤È¶¡µë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦£²£´Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î£Ç£Ä£Ð¤Ï´Ë¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¦Íø¾å¤²¤Ï¼¡¤Î°ì¼ê¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤
¡¦Ä¾¶á¤ÎÏ«Æ¯¥Çー¥¿¤ÏÎä¤¨¹þ¤ß¤ÎÌÀ³Î¤Ê¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¤â¤Ï¤ä²áÇ®·ÐºÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¦»ä¤¿¤Á¤Ïº£¡¢Î¾ÌÌÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤è¤¯Ç§¼±¡£
¡¦Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Ï´°Á´¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£
¡¦¾Íè¤Î¹ÔÆ°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜÆü¥·¥°¥Ê¥ë¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¦¾¦¶ÈÍÑÉÔÆ°»º¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¶²¤é¤¯²¿Ç¯¤âÂ³¤¯¤À¤í¤¦¡£
¡¦¤½¤ì¤ÏÂ¿¤¯¤Î¶ä¹Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¦Í½´ü¤»¤ÌÏ«Æ¯ÎÏ¤Î¼åÂÎ²½¤Ï´ËÏÂ¤Î¥±ー¥¹¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£
¡¦°ú¤Äù¤áÀ¯ºö¤¬½»Âð»Ô¾ì¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦ÄÂ¶â¾å¾º¤Ï¤Þ¤ÀÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¤¬¡¢²¼¹ß¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¦Ï«Æ¯ÎÏ¤ÏÂ¿¤¯¤Î»ØÉ¸¤ÇÂç¤¤¯Îä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¦Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì°µÎÏ¤Î¸»Àô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£