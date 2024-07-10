¡Ö»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¡×Ìî¡¹Â¼Í§µª»Ò¤µ¤ó¡¢É×¡¦ÀîÃ«½¤»Î¤Ë¡È¸ø³«Àâ¶µ¡É
¡¡£¹ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö·ÝÇ½¿Í¤Î¼«Âð¤Î¤¾¤¸«¥ê¥¢¥ë²È»ö£Ó£Ð¡×¡Ê¸á¸å£¸»þ£³£°Ê¬¡Ë¤Ë¡¢ÊüÁ÷ºî²È¤ÎÌî¡¹Â¼Í§µª»Ò¤µ¤ó¤¬½Ð±é¡£É×¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö£²Ãú·ý½Æ¡×ÀîÃ«½¤»Î¤Ë¡È¸ø³«Àâ¶µ¡É¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìî¡¹Â¼¤µ¤ó¤Ï»þÃ»¥Æ¥¯¡õ»þÃ»¥°¥Ã¥º¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÇúÂ®¤Çºî¤ë¥Ó¥Ó¥ó¥Ð¡¢£´£µÉÃ¤Çºî¤ì¤ë²¹ÀôÍñ¤Ê¤É¼êºÝ¤è¤¯ÎÁÍý¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÀîÃ«¤Ï¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö·ëº§¤¹¤ëÁ°¤ÏÎÁÍý¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ëº§¤·¤Æ¤«¤é½¤¶È¤·¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢Ìî¡¹Â¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁ´Á³ÎÁÍý¤Ç¤±¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ã¤´¤¤½¤¶È¤·¤¿¤«¤é¡×¤ÈÊÖÅú¡£ÀîÃ«¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¤òËèÆü¡¢ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£ÎÁÍý¤¬¤¦¤Þ¤¤±üÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤È¡¢¤¦¤Þ¤¯ÏÃ¤ò¤Þ¤È¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Ìî¡¹Â¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö½¤»Î¤¯¤ó¡¢¤Ç¤â¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¡ØÎÁÍý¤¬¤¦¤Þ¤¤±üÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ù¤È¤«º£¤Î»þÂå¡¢¸À¤ï¤óÊý¤¬¤¨¤¨¤Ç¡×¤È¥À¥á½Ð¤·¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¡¢¤¹¤Ã¤´¤¤¥¯¥ì¡¼¥à¤¯¤ó¤Í¤ó¡£»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¡¢»Å»öÁý¤¨¤Ø¤ó¤Ç¡×¤È¡È¤ªÀâ¶µ¡É¤·¡¢ÀîÃ«¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤ä¤Ê¡Ä¡×¤ÈÊÖ¤¹¤Î¤¬Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤â¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢¸À¤¤Êý¤¬¤Í¡£Ë«¤áÊýÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿
¡¡Ìî¡¹Â¼¤µ¤ó¤Ï£²£°£°£²Ç¯¤Ë¸åÇÚ·Ý¿Í¤À¤Ã¤¿ÀîÃ«¤È·ëº§¡££±£·ºÐÄ¹½÷¡¦°ì²Ö¤µ¤ó¤Ï¡Ö±éµ»ÊÙ¶¯Ãæ¡×¡¢£±£µºÐ¼¡½÷¤Ï¡Ö¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£