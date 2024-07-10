¡Úµ×Î±ÊÆ¶¥ÎØ¡¡ËÜ´ÖÀµÂ§¥³¥é¥à¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ç¤Ã¤«!?¡×¡Û1R¤Ï°ðÌÓÃÎÌé¡¡¼ã¼ê¡¦¾ºÈÉÁÈ¤¬ÂçË½¤ì
¡¡AµéÀï¤ÏÆÃÁª¥á¥ó¥Ð¡¼°Ê³°¤Ë¤â123´ü¥È¥ê¥ª¤ÎÊ³Æ®¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¥Ð¥ó¥¯¤ÎËÙÀî¤ÈÀ¾ÅÄ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë1¡¢2ÈÉÀï¤Ç¤âV¤ò·Ð¸³¡£À¾ÅÄ¤Ï2¾ì½êÏ¢Â³VÃæ¤À¡£
¡¡°ðÌÓÃÎÌé¤Ïº£Àá¤¬½é¤Î1¡¢2ÈÉÀï¡£·»¤Î·òÂÀ¤ÈÆ±»þ°¶Àû¤Çµ¤¹ç¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£1R¤ÇÂÐÀï¤¹¤ëËÌÌî¤â¡Ö¤³¤Î»Ò¤Ï¶¯¤¤¤è¤Í¡×¤È·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´ü»Ï¤á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¼ã¼ê¤Î¾ºÈÉÁÈ¤ÎÂçË½¤ì¤ËÍ×Ãí°Õ¤À¡£
¡¡¡Ú1R¡Û°ðÌÓÃÎ¤¬Àª¤¤¼¨¤·¤Æ¡Ê6¡Ë¡½¡Ê1¡Ë¡Ê3¡Ë¡½¡Ê1¡Ë¡Ê2¡Ë¡Ê3¡Ë¡Ê7¡Ë¡£
¡¡¡Ú7R¡ÛSµéÉüµ¢¤Î¾ë¸Í¤¬ÉÔµ¤Ì£¡£¡Ê5¡Ë¡á¡Ê2¡ËÎ®¤·¡£