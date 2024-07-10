°¦ÃÎ¸©¤ÇÇ®Ãæ¾Éµ¿¤¤¤ÎµßµÞÈÂÁ÷Áê¼¡¤°¡¡ÃËÀ2¿Í¤¬»àË´¡¡Ì¾¸Å²°»Ô¤È½ÕÆü°æ»Ô
°¦ÃÎ¸©Æâ¤Ç9Æü¡¢Ç®Ãæ¾Éµ¿¤¤¤ÎµßµÞÈÂÁ÷¤¬Áê¼¡¤®¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¡¢ÃËÀ2¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢9Æü¸á¸å5»þ¤¹¤®¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶èÊ¿ÏÂ¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î·úÀß¸½¾ì¤Ç¡¢¡Öºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Î°Õ¼±¤¬¤â¤¦¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¸½¾ìÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÃËÀ¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢63ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ç¡¢»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾É¾õ¤Ê¤É¤«¤é¡¢Ç®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï¡¢·úÊªÆâ¤ÇÆâÁõ¹©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤ÎÎäË¼ÀßÈ÷¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½ÕÆü°æ»Ô¤Ç¤â¡¢²°Æâ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿50Âå¤ÎÃËÀ¤¬Ç®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£