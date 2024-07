マクドナルドの人気サイドメニュー「チキンマックナゲット 15ピース」が250円おトクな特別価格490円で購入できるキャンペーンを実施!

さらに2種類の期間限定ソースとして「メキシカンチェダーチーズソース」と「16種のスパイスカレーソース」が新登場します☆

マクドナルド「チキンマックナゲット 15ピース」特別価格

実施期間:2024年7月17日(水)〜8月27日(火)

価格:通常価格 740円(税込)〜→特別価格 490円(税込)

販売時間:全営業時間帯

販売店舗:全国の日本マクドナルド店舗(一部店舗を除く)

※一部店舗(空港、サービスエリア、遊園地等の店舗)およびデリバリーサービスは対象外となります

外はカリッとゴールデンブラウン、中はジュワッとジューシーに仕上げられたサイドメニュー「チキンマックナゲット」

絶妙の温度管理と時間で揚げられた、マクドナルドの自信作です。

そんな「チキンマックナゲット」がみんなでシェアできる「15ピース」パックが、特別価格で楽しめるキャンペーンを開催。

通常価格より250円おトクな、特別価格490円で販売されます☆

さらに7月16日から放映予定の新TVCMに「Number_i」(ナンバーアイ)が登場!

平野紫耀さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんのお三方が、“たっぷりいこうぜ!”というメッセージとともに、海へのドライブで夏を“たっぷり”感じながら、チキンマックナゲットと期間限定ソースを“たっぷり”楽しむ姿が描かれています。

“たっぷり”ゲームで和気あいあいと過ごす3人の姿に注目です☆

メキシカンチェダーチーズソース/16種のスパイスカレーソース

販売期間:2024年7月17日(水)〜8月下旬予定 ※無くなり次第終了

価格:40円(税込)〜

※「チキンマックナゲット」15ピースは好きなソース3個付き、5ピースは好きなソース1個付きです

※追加のソースは、5ピースは2個目から、15ピースは4個目から単品購入可能です

「チキンマックナゲット」とも相性抜群の期間限定ソース「メキシカンチェダーチーズソース」と「16種のスパイスカレーソース」が新登場!

夏休みに家族や友人とさまざまなシーンで楽しむのにぴったりなソースです。

「チキンマックナゲット 15ピース」なら、定番のバーベキューソースとマスタードソースと合わせて全4種類から好みのソース3個を選択可能。

ソースは単品購入できるので、マックフライポテトなどほかのメニューとも楽しむことができます。

メキシカンチェダーチーズソース

メキシカンなスパイスの風味を楽しめる「メキシカンチェダーチーズソース」

ガーリックやペッパーでやみつき感を加えた、夏にぴったりなチェダーチーズソースです。

16種のスパイスカレーソース

風味豊かな16種のスパイスを使用した「16種のスパイスカレーソース」

スパイスの芳醇な香りと唐辛子の辛さが食欲をかき立てる、コク深い味わいのスパイスカレーソースです。

新TVCM「たっぷりいこうぜ!海」篇

放映開始日:2024年7月16日(火)

放送エリア: 全国 ※一部地域を除く

新TVCMに「Number_i」のメンバー平野紫耀さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんが登場。

海辺の車内で「チキンマックナゲット」に期間限定ソース「メキシカンチェダーチーズソース」と「16種のスパイスカレーソース」をつけておいしそうに味わっている「Number_i」の3人が、”たっぷり“ナゲットを楽しみながら”たっぷり“ゲームを始めます。

「幸せたっぷり!」「ナゲット愛たっぷり!」とテンポ良く答えた神宮寺さんと平野さんに続く岸さんが「う〜!た、たっぷり〜」と当てはまる言葉を思いつけず、神宮寺さん、平野さんに「ブブー!!」とつっこまれます。

海辺を車でドライブしながら「たっぷりって」「愛だよな」「愛っ」と、「チキンマックナゲット」と期間限定ソースを夏もたっぷり楽しむ「Number_i」の姿が楽しめるTVCMです☆

3個のソースが付いた「チキンマックナゲット 15ピース」がお得に味わえるキャンペーン。

夏にぴったりな期間限定ソース「メキシカンチェダーチーズソース」と「16種のスパイスカレーソース」も新たに登場します。

2024年7月17日より期間限定の特別価格で提供される、マクドナルド「チキンマックナゲット 15ピース」の紹介でした☆

