Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」24週連続1000万回超え、YOASOBI並び歴代1位タイ【オリコンランキング】
Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」が、7月10日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で週間再生数1067万7228回を記録し2位にランクイン。2024年2月5日付以来24週連続で週間再生数1000万回超えを記録し、「週間再生数1000万回超え連続週数」【※】記録が歴代単独2位から、YOASOBI「アイドル」と並ぶ歴代1位タイとなった。
【動画】Creepy NutsのOP主題歌も流れる『マッシュル』2期のPV
累積再生数は4億3003万7917回。
【※1】オリコン週間ストリーミングランキング「週間再生数1000万回超え連続週数」記録( )内は達成付日／1位：YOASOBI「アイドル」24週連続（2023年4月24日付〜2023年10月2日付）、1位：Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」24週連続（2024年2月5日付〜2024年7月15日付）、3位：Official髭男dism「Subtitle」18週連続（2022年10月31日付〜2023年2月27日付）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2024年7月15日付：集計期間：2024年7月1日〜7日）＞
累積再生数は4億3003万7917回。
【※1】オリコン週間ストリーミングランキング「週間再生数1000万回超え連続週数」記録( )内は達成付日／1位：YOASOBI「アイドル」24週連続（2023年4月24日付〜2023年10月2日付）、1位：Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」24週連続（2024年2月5日付〜2024年7月15日付）、3位：Official髭男dism「Subtitle」18週連続（2022年10月31日付〜2023年2月27日付）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2024年7月15日付：集計期間：2024年7月1日〜7日）＞