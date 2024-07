Snow Manが、10日発表の『オリコン上半期ランキング 2024』アーティスト別セールス部門「トータルランキング」【※】において、期間内売上84.6億円を記録して1位を獲得。Snow Manは2021年度、2022年度でも同ランキング1位を受賞しており、自身通算3回目の1位獲得となった。■売上金額を毎年自己更新、男性アーティストの3度目の1位は嵐以来9年ぶりSnow Manの期間内売上84.6億円は、昨年2023年度での73.2億円を上回り、自己最高金額を記録。Snow Manは、上半期トータルランキングに初登場した2021年度は期間内売上49.2億円、2022年度は60.1億円、2023年度は73.2億円、そして今年2024年度は84.6億円で、上半期期間内売上金額を毎年自己更新している。また、通算3度の上半期トータルランキング1位獲得は、AKB48、嵐、乃木坂46に続き史上4組目。男性アーティストでは、嵐以来9年ぶり、史上2組目の達成となった。

今回の記録についてメンバーの目黒蓮は、「作品を手に取ってくださるファンの方々がいなければ、僕たちがこうやって受賞することはできないので、まずは皆さまに本当に感謝しています。これからも皆さまが僕たちの作品を聴いて、見て、頑張ろうとか、元気が出るなと思ってもらえるよう、そんな作品を作れるように、これからも頑張っていきたいなと思います」とコメントしている。期間内売上84.6億円の内訳は、20.1億円がシングル、1.1億円がアルバム、61.2億円がミュージックDVD・BD、2.2億円がストリーミング。シングル、アルバム、ミュージックDVD・BDの音楽ソフトの売上は計82.4億円となり、その大半を占めた。これによりSnow Manは、上半期アーティスト別セールス部門「音楽ソフトランキング」でも1位を獲得している。大きく牽引したのは、自身初の全国ドームツアーを収めた音楽映像作品『Snow Man 1st DOME tour 2023 i DO ME』。DVD・Blu-ray Disc(以下BD)の合計売上は82.3万枚で、作品別売上数部門「DVDランキング」、「BDランキング」、「ミュージックDVD・BDランキング」の映像3部門同時1位を獲得した。シングルでは、「LOVE TRIGGER / We'll go together」が、自身初の期間内売上ミリオンとなる125.8万枚で、作品別売上数部門「シングルランキング」1位を獲得。Snow Manは作品別売上数部門で4冠を達成し、これらがアーティスト別セールス部門「トータルランキング」1位獲得につながった。2位は、期間内売上46.6億円で、Mrs. GREEN APPLEが獲得。自身初の上半期アーティスト別トータルランキングTOP10入りにして、TOP3入り。期間内売上46.6億円は自己最高金額となる。なおMrs. GREEN APPLEは、アーティスト別セールス部門「デジタルランキング」において1位を獲得している。3位には、SixTONESが期間内売上34.4億円でランクイン。昨年2023年度に続き2年連続のTOP3入りとなった。続く4位には、自己最高位となるSEVENTEENが、5位には、自身初のトータルランキングTOP5入りとなるWEST.がランクインしており、上半期アーティスト別セールス部門「トータルランキング」TOP5を男性アーティストが独占した。また7位には、期間内売上23.9億円でAdoがランクイン。ソロアーティストとしては1位となった。【※】アーティスト別セールス部門「トータルランキング」は、音楽ソフト〈シングル、アルバム、ミュージックDVD・Blu-ray Disc(以下BD) 〉とデジタル〈デジタルシングル(単曲)、デジタルアルバム、ストリーミング〉の総売上金額が最も高かったアーティストを発表するランキング。※集計期間:2023/12/25付〜2024/6/17付 (実質集計期間:2023/12/11〜2024/6/9)