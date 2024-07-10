20ºÐ¥á¥Ã¥·¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¥ä¥Þ¥ë¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¿·µì¥¹¥¿¡¼¤Î´ñÀ×ÂÐÌÌ¤¬ÏÃÂê¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É2¿Í¤Î»Ï¤Þ¤ê¡×
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¿·µì¥¹¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë´ñÀ×¤ÎÂÐÌÌ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡16ºÐ¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëFW¥ä¥Þ¥ë¤¬À¸¸å¿ô¥«·î¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿20ºÐ¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½FW¥á¥Ã¥·¤ËÆþÍá¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¼Ì¿¿¤Ç¹ñÏ¢»ùÆ¸´ð¶â¡Ê¥æ¥Ë¥»¥Õ¡Ë¤Ê¤É¤¬07Ç¯½©¤Ë»üÁ±¥«¥ì¥ó¥À¡¼ÍÑ¤Ë»£±Æ¡£¥ä¥Þ¥ë¤ÎÉã¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É2¿Í¤Î»Ï¤Þ¤ê¡×¤È¤·¤ÆSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ï¡Ö¥á¥Ã¥·¤Ï¥·¥ã¥¤¤ÇÊú¤Ã¤³¤Î»ÅÊý¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£