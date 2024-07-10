£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£²»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£±£³£³¥É¥ë¹â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â¥×¥é¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü
NY³ô¼°9Æü¡ÊNY»þ´Ö13:11¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö02:11¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡39478.49¡Ê+133.70¡¡+0.34%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡18436.88¡Ê+33.14¡¡+0.18%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡41555¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-65¡¡-0.16%¡Ë
²¤½£³ô¼°9Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 8139.81¡Ê-53.68¡¡-0.66%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 18236.19¡Ê-235.86¡¡-1.28%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7508.66¡Ê-118.79¡¡-1.56%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.624¡Ê-0.004¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡¡¡4.306¡Ê+0.027¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡¡¡4.500¡Ê+0.036¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡¡¡2.272¡Ê+0.002¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.580¡Ê+0.040¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.159¡Ê+0.046¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.497¡Ê+0.024¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.344¡Ê-0.015¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.081¡Ê-0.005¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª8 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á82.05¡Ê-0.28¡¡-0.34%¡Ë
NY¶âÀèÊª8 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á2365.20¡Ê+1.70¡¡+0.07%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á57656.69¡Ê+1398.28¡¡+2.49%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á9296565¡Ê+225445¡¡+2.49%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡39478.49¡Ê+133.70¡¡+0.34%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡18436.88¡Ê+33.14¡¡+0.18%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡41555¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-65¡¡-0.16%¡Ë
²¤½£³ô¼°9Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 8139.81¡Ê-53.68¡¡-0.66%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 18236.19¡Ê-235.86¡¡-1.28%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7508.66¡Ê-118.79¡¡-1.56%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.624¡Ê-0.004¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡¡¡4.306¡Ê+0.027¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡¡¡4.500¡Ê+0.036¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡¡¡2.272¡Ê+0.002¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.580¡Ê+0.040¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.159¡Ê+0.046¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.497¡Ê+0.024¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.344¡Ê-0.015¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.081¡Ê-0.005¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª8 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á82.05¡Ê-0.28¡¡-0.34%¡Ë
NY¶âÀèÊª8 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á2365.20¡Ê+1.70¡¡+0.07%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á57656.69¡Ê+1398.28¡¡+2.49%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á9296565¡Ê+225445¡¡+2.49%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì